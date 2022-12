Come togliere la puzza di camino in casa: addio fuliggine con questo ingrediente

Grazie ad un ingrediente possiamo dire addio alla puzza di camino nelle nostre case e a tutti i residui di fuliggine.



Con il periodo invernale, le nostre case hanno bisogno di essere riscaldate e data anche l’atmosfera natalizia molti di noi accendono il camino e di conseguenza sfruttano la combustione per ricevere calore.

Sebbene negli ultimi tempi si è spesso discusso molto su quanto inquinamento e rilascio di CO2 i camini possano rilasciare nell’aria e alcuni hanno preferito prodotti diversi come stufe a pellet e quant’altro, sono tanti coloro che invece, usano ancora questo metodo di riscaldamento.

Camino: l’ingrediente per eliminare l’odore e la fuliggine

Oltre ad essere molto funzionale, è anche suggestivo e caratteristico e il camino in sé è un elemento d’arredo che tende ad abbellire la nostra casa rendendola caratteristica ed elegante.

L’uso del camino è spesso utilizzato più in case di campagna o ville, rispetto ad abitazioni all’interno del condominio, anche perché c’è bisogno di una canna fumaria che viene installata all’esterno.

Chi ha a disposizione il camino, spesso si ritrova davanti a delle situazioni particolari dovute dal fumo e dalla puzza della combustione oltre che a ritrovarsi col tempo residui di fuliggine difficile da rimuovere.

In molti, consigliano durante l’accensione ma specialmente durante lo spegnimento del camino, di far arieggiare l’aria all’interno della stanza dove questo è installato oltre che ad invitare i presenti nella stanza a recarsi altrove per non inalare l’odore.

L’ingrediente segreto

Ma non tutti sanno che c’è un metodo che serve per far si che questo odore caratteristico eviti di rimanere nelle nostre case e consiste nell’utilizzare un ingrediente particolare che è l’aceto bianco.

Mettendo un po’ di questo ingrediente su uno straccio inumidito, si fa agitare per la stanza e l’odore di legno bruciato e di combustibile spento sparirà quasi del tutto, lasciando un odore piacevole.

Inoltre, l’aceto è utile anche per pulire il camino e per far si che la fuliggine venga via senza bisogno di sporcarsi le mani o di chiamare un esperto per levare il nero dalla nostra fonte di calore.

Mescolandolo in un secchio con dell’acqua, l’aceto, agirà pulendo le superfici del nostro camino grazie all’utilizzo di un panno. In questo modo l’aceto assorbirà il residuo disinfettando anche la superfice.

La fuliggine non è altro che una miscela che si forma dall’unione della combustione del carbone o di altri elementi usati nel camino con composti inorganici e tende ad annidarsi sulle sue pareti.

Questa, in passato, è spesso stata usata in campo cosmetico o come colorante e lo studio d’animazione Studio Ghibli, ha dato vita a questa fuliggine facendola apparire in molti suoi lungometraggi.

Quindi, per far si che la nostra casa non abbia l’odore tipico del camino appena spento e per far si che quest’ultimo sia sempre pulito, non occorre utilizzare prodotti industriali ma con l’utilizzo dell’aceto avremo risolto gran parte dei nostri problemi.

Ovviamente, il tutto va svolto in massima sicurezza e qualora non riuscissimo nell’operazione va sempre consultato un esperto per non danneggiare il nostro camino.