Come togliere la polvere sotto il letto contenitore: il trucco dello straccio bagnato

Come togliere la polvere sotto il letto contenitore? Arriva finalmente il trucco che ti farà risparmiare soldi e tempo. Solo così le pulizie diventano semplici e veloci.

Hai un letto contenitore e puntualmente ti ritrovi ad escogitare qualche nuova tecnica capace di eliminare la polvere facilmente e in maniera efficace? Ecco il trucco dello straccio bagnato. Non ne potrai più fare a meno.

Pulizie domestiche efficaci con trucchi e tecniche geniali

Nella lista delle cose più noiose da fare rientrano sicuramente le pulizie domestiche. Ogni giorno, appena svegli, nei ritagli di tempo libero o dopo il lavoro, ci tocca rimboccarci le maniche e pulire casa da cima a fondo.

Sicuramente, ciò che più ci fa perdere tempo e soprattutto la voglia di fare le faccende, è pulire sotto letti e divani, luoghi in cui la polvere si accumula quotidianamente. Tu che tecnica utilizzi per sbarazzarti della sporcizia che c’è nelle camere da letto o nel salotto?

Senza dubbio l’aspirapolvere sarà la tua migliore alleata nelle pulizie domestiche. D’altronde, se vuoi davvero avere casa pulita, prima di procedere al classico lavaggio con acqua, moppo e detersivo, devi rimuovere ogni granello di polvere e sporcizia.

Il problema si presenta soprattutto nel caso in cui nella propria camera da letto o in altre stanze si trovi il famoso e amatissimo letto contenitore. Perfetto per chi ha poco spazio in casa o negli armadi, esso può salvarti la vita.

Che fatica però pulirlo per bene! Il letto contenitore, soprattutto se basso, è quasi poggiato sul pavimento o comunque lo spazio tra pavimento e letto è davvero minimo. Come fare in questo caso? Ecco il trucco che non puoi non conoscere: con la tecnica dello straccio bagnato puoi dire per sempre addio alla polvere.

Come togliere la polvere sotto il letto contenitore: il trucco che ti salva è questo qua

Hai un letto contenitore che adori ma che al contempo ti fa impazzire perché non sai come rimuovere la sporcizia che si forma sotto di esso? Non preoccuparti, abbiamo la soluzione che fa al caso tuo. Esiste una tecnica che devi assolutamente conoscere: essa ti farà risparmiare soldi, tempo e fatica.

A cosa facciamo riferimento? Al metodo dello straccio bagnato. Come abbiamo detto poco sopra, il letto contenitore è davvero utilissimo soprattutto se la casa è piccola e gli armadi anche.

Realizzato in modo tale da poter sfruttare un vano che si eleva al di sopra della rete, si possono conservare al suo interno piumoni, lenzuola e addirittura cuscini. È davvero un’alternativa ottima da acquistare per chi ha problemi di spazio. Se c’è però un inconveniente che tanti fruitori di questo modello evidenziano è sicuramente la polvere che si accumula al di sotto di esso.

Dato che lo spazio tra pavimento e letto è davvero minimo, rimuovere sporcizia e polvere può diventare un problema. Come risolvere questo inconveniente fastidiosissimo? Semplice! Con la tecnica dello straccio bagnato. Il metodo che ti stiamo per proporre è quello utilizzato dalle donne delle pulizie e dalle casalinghe più esperte.

Cosa devi fare? Solo bagnare uno straccio pulito in un secchio contenente acqua e posizionarlo ai lati del letto, proprio nello spazio che c’è tra il pavimento e il letto contenitore.

Se la tua aspirapolvere è troppo grande e non riesce a passare nello spazio in questione, abbiamo anche in questo caso la soluzione al tuo problema. Accendi l’asciugacapelli e vedrai che la polvere tenderà ad uscire da sotto il letto.

A cosa serve lo straccio bagnato? Ad evitare che la polvere inizi a spostarsi in ogni angolo della casa! Tu conoscevi questo trucchetto? Senza dubbio se lo proverai, avrai risolto davvero un grande problema.

Abbiamo anche un’altra soluzione che vogliamo condividere con te, sicuri che come la prima, anche questa ti ritornerà utile. Sempre considerando che lo spazio tra letto contenitore e pavimento è ridotto, oltre a sistemare lo straccio bagnato a terra, per evitare che la polvere si muova, devi fare anche un’altra cosa.

Procurati una scopa a setole dure e avvolgile con una busta di plastica, poi inizia a spolverare sotto il letto. Vedrai quanta polvere riuscirai a catturare! Il materiale di cui si compone la busta o sacchetto di plastica, crea attrito col pavimento attirando di conseguenza sempre sulla busta, polvere, capelli e sporcizia.

Come puoi vedere, non è un problema avere il letto contenitore. Anche se lo spazio per pulire è davvero poco, con le tecniche che ti abbiamo indicato puoi stare tranquilla: puoi ugualmente sbarazzarti della polvere e avere camera da letto pulita.