Steso il sipario sulla Champions League, almeno per ora, è già tempo di tuffarsi su Europa e Conference League, in cui le italiane, fino a questo momento, avevano comunque brillato. La giornata, però, stavolta non parte bene, visto che la Roma ha perso il primo round contro il Feyenoord e con infortuni pesanti che potrebbero incidere seriamente sul finale di stagione dei giallorossi. La Juventus, invece, strappa una vittoria tirata e pesantissima contro lo Sporting grazie a un gol di Federico Gatti. C’è stata, però, anche tanta paura per il malore accusato da Wojciech Szczesny. Bene, anzi benissimo la Fiorentina che vince largamente in trasferta e manda ancora in gol Arthur Cabral.

È giovedì e vuol dire solo una cosa: il momento dei quarti di finale di Europa e Conference League è arrivato e con tre italiane ancora in gioco in entrambe le competizioni. La Roma era chiamata a un impegno difficile contro il Feyenoord che aveva eliminato anche la Lazio. Pochi minuti dopo è stata la volta anche di Juventus e Fiorentina, impegnate rispettivamente contro Sporting e Lech. Entrambe le squadre sono riuscite a superare le loro dirette avversarie e, nel caso della Viola, ipotecando il passaggio alla semifinale. Ecco come sono andate le partite.

La Roma cade contro il Feyenoord (e con tante brutte notizie). Paura per Szczesny, la Juventus non va oltre il pareggio

Il programma della giornata si apre con Feyenoord e Roma, una partita che è di fatto il remake dell’ultima finale di Conference League vinta dai giallorossi. Da allora, però, tante cose sono cambiate, soprattutto per gli olandesi che hanno letteralmente stravolto la squadra e, alla lunga, i risultati stanno arrivando. Ne ha fatto le spese la Lazio nella fase ai gironi, ma stasera anche i loro storici rivali.

L’inizio di partita non è particolarmente esaltante per la squadra della Capitale, con i padroni di casa che cercano di fare la partita e di trovare lo spazio giusto per andare in gol. La squadra di José Mourinho, invece, si arrocca nella propria metà campo anche con gli attaccanti, tentando di non subire reti e di ripartire velocemente in contropiede. La prima tegola per gli ospiti arriva già al 26esimo minuto: Paulo Dybala è costretto a uscire tra le lacrime a causa di un infortunio muscolare, al suo posto lo Special One sceglie Stephan El Shaarawy. È ovvio che, a questo punto della stagione, il forfait del calciatore più rappresentativo della Roma rappresenta una pessima notizia anche per il percorso in campionato.

Nonostante tutto, i giallorossi continuano a fare la loro solita partita: organizzata, attenta e in alcune fasi anche cinica. È proprio grazie a questo che, poco dopo il 40esimo, gli italiani conquistano un calcio di rigore. Dal dischetto, non essendoci la Joya, si presenta Lorenzo Pellegrini e sbaglia. Si resta sullo 0-0 e in uno scontro a eliminazione diretta si tratta di un rimpianto che pochi minuti dopo sarà ancora più importante. Al 46esimo, Mourinho sostituisce proprio Pellegrini con Georginio Wijnaldum, ma le cose non vanno meglio. Nel secondo tempo, infatti, il Feyenoord si getta ancora di più all’attacco e inizia a trovare qualche spazio in più.

Al 53esimo, la diretta conseguenza è una doccia fredda dritta in testa per la Roma: Mats Wieffer sblocca la partita e porta in vantaggio gli olandesi con un gol che potrebbe essere pesante nell’economia del doppio confronto. Al 58esimo, arriva un’altra tegola per i giallorossi: si fa male anche Tammy Abraham, il secondo attaccante a dare forfait in questa partita, e viene sostituito da Andrea Belotti. Il Feyenoord controlla la partita, tentando di chiudere gli spazi a disposizione degli ospiti, ora costretti anche ad avanzare. Ci mette il suo anche l’allenatore che opera una serie di cambi che spezzano il ritmo della partita.

Nel finale di partita, arrivano un paio di occasioni, una per parte. Ci prova prima Orkun Kokcu, ma il suo tiro dal limite dell’area non è fortunato. Esattamente dieci minuti dopo, arriva la risposta di Wijnaldum con un gran tiro dalla distanza che non si allontana molto dalla porta di Rui Patricio. Finisce 1-0 e con la necessità della Roma di ribaltare il risultato tra le mura amiche tra una settimana, ma con assenze pesanti in attacco che potrebbero rendere l’opera decisamente più complicata.

Alle ore 21.00, invece, è la volta della Juventus. I bianconeri hanno perso l’ultimo match contro la Lazio, ma vogliono dare seguito a un periodo generalmente buono sotto il punto di vista del gioco e delle prestazioni, quindi anche dei risultati. La partita di stasera si preannuncia particolarmente interessante anche dal punto di vista tattico. La Vecchia Signora affronta un altro club portoghese dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Benfica e soprattutto Massimiliano Allegri decide di schierare dal primo minuto Angel Di Maria, Arkadiusz Milik e Federico Chiesa, in un 3-4-3 decisamente più offensivo e che potrebbe mettere a maggiore agio il Fideo, come successo nell’ultimo match contro la Lazio, almeno negli ultimi 30 minuti.

La partita inizialmente è parecchio equilibrata con entrambe le squadre che cercano di sfruttare i punti deboli degli avversari. Al 12esimo, Chiesa tenta subito di lasciare il suo marchio sulla partita. L’ex Fiorentina, infatti, semina il panico con una delle sue solite progressione, poi si ferma e tira, ma il portiere avversario risponde alla grande. La partita è molto tattica con nessuna delle due squadre che alza il ritmo e crea occasioni con grande continuità in questa fase del match.

Al 29esimo, Sebastian Coates ha la grande chance di portare in vantaggio i suoi. Il calciatore, però, a pochi passi dal gol, deve fare i conti con uno straordinario intervento di Wojciech Szczesny che si supera e salva i suoi. Purtroppo, proprio il portiere polacco è protagonista di attimi di paura sul finire del primo tempo. L’estremo difensore accusa un malore al petto ed esce tra le lacrime, al suo posto entra Mattia Perin. Nei minuti di recupero, anche St. Juste è costretto a uscire per Diomande.

A inizio secondo tempo, la Vecchia Signora sembra voler prendere il possesso del pallone e del ritmo con maggiore continuità. Ci prova prima Di Maria e poi Locatelli, ma senza successo. Al 62esimo, arrivano i primi cambi da una parte e dell’altra: entrano in campo Dusan Vlahovic e Nicolò Fagioli per la Juventus, al posto di Milik e Filip Kostic. Il centravanti serbo cerca subito di farsi vedere in avanti, ma inizialmente viene controllato senza troppi problemi dai suoi diretti avversari. Al 73esimo, però, arriva l’episodio che cambia la partita: Federico Gatti emerge da una mischia in area di rigore e batte il portiere avversario senza alcuna difficoltà.

Ora la Juventus è in vantaggio e si tratta di un risultato pesantissimo nell’economia del doppio confronto. Lo Sporting non si arrende e tenta immediatamente di rimettere a posto le cose con un paio di cambi. Proprio il nuovo entrato, Hector Bellerin tenta di creare subito un pericolo, ma Perin esce e blocca le velleità del terzino. All’85esimo, Allegri opera altre due sostituzioni e non sono affatto banali: entra, infatti, Leandro Paredes dopo il presunto screzio avuto in settimana con il tecnico livornese, ma anche Paul Pogba che proverà a lasciare il segno dopo una stagione decisamente travagliata e al di sotto delle aspettative. Il risultato comunque non cambia più: la Juventus passa in casa contro lo Sporting con il punteggio di 1-0 e indirizza una qualificazione in semifinale che sarebbe importantissima.

Per quanto riguarda le altre partite che, tra l’altro, se tutto dovesse andare bene sarebbero anche le sfidanti in semifinale delle tue italiane. Dalla parte della Vecchia Signora, il Manchester United dopo essere passati in vantaggio, all’Old Trafford, contro il Siviglia, uno degli habitué dell’Europa League, grazie alla doppietta in sette minuti di Marcel Sabitzer, è stata rimontata nel finale dagli spagnoli grazie ai gol del veterano Jesus Navas e di Youssef En Nesyri, anche se poi l’assegnazione della seconda rete viene corretta in autogol di Harry Maguire.

Su chi, invece, potrebbe affrontare la Roma, il Bayer Leverkusen ha pareggiato in casa contro il Royale Union Saint Gilloise grazie al gol al 51esimo minuto del nigeriano Victor Boniface a cui ha risposto all’83esimo Florian Wirtz. Tutto è ancora aperto, insomma, sia per le italiane, sia per le altre, d’altronde si sta parlando di essere tra le prime otto squadre in Europa (perché, ovviamente si devono considerare anche le quattro che arriveranno in semifinale di Champions League), e tutte vogliono far parte del banchetto, chi ci è abituato come gli spagnoli, chi è meno avvezzo come i belgi.

La Fiorentina non fallisce: ancora in gol Cabral e la semifinale è a un passo

Non c’è, però, solo l’Europa League, perché la Fiorentina continua a stupire in Conference League, dove ora le semifinali sono davvero a un passo. L’inizio della Viola è subito travolgente: Nico Gonzalez tenta il tiro dal limite dell’area al quarto minuto, ma si infrange sul palo. Poco dopo arriva lo 0-1 con Arthur Cabral: il bomber è al posto giusto al momento giusto e non sbaglia, continuando il suo splendido momento di forma, soprattutto sotto il profilo realizzativo. Il Lech, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi e si riversa subito nella metà campo avversaria con la chiara intenzione di trovare il pareggio.

I risultati non tardano ad arrivare, visto che l’1-1 è firmato da Kristoffer Velde al 20esimo. Il calciatore del Lech è bravo a indirizzare il pallone direttamente all’angolino basso con un tiro preciso dal limite dell’area. Tutto da rifare, quindi, per la Viola. Nella fase centrale del primo tempo, regna infatti l’equilibrio, ma sul finale della prima frazione di gioco è Nico Gonzalez a fare ancora la differenza. L’argentino, su assist di Cristiano Biraghi, segna la rete dell’1-2 che riporta in vantaggio i suoi.

L’inizio del secondo tempo è ancora a marchio viola. Jonathan Ikone – entrato al 51esimo al posto di Nico Gonzalez infortunato – tira e sulla respinta interviene ancora Giacomo Bonaventura che firma l’1-3. A questo punto, la Fiorentina è in totale controllo della partita e legittima la qualificazione, ormai sempre più vicina, anche con il gol del poker. Al 64esimo, ancora Ikone – entrato molto bene in partita – impatta il pallone al limite dell’area di rigore e realizza il gol della tranquillità. Il Lech cerca di riaprire la partita con una serie di cambi, ma non cambia la sostanza delle cose con la Fiorentina che controlla la partita senza troppi patemi. Al 79esimo, la Viola va vicina anche all’1-5 con una grande conclusione al volo di Luca Ranieri che viene neutralizzato dal portiere avversario. Il risultato, in realtà, non cambia più, ma va benissimo alla Fiorentina che ora vede sempre più vicino un traguardo che fino a poco tempo fa sembrava un sogno.

Le altre partite di Conference League, esattamente come quella dei Viola, non sono state avere di gol. In quella delle 18:45 tra Gent e West Ham, gli inglesi passati in vantaggio fuori casa grazie al gol di Danny Ings dopo che è stato annullato un gol per fallo di mano a Nayef Aguerd, sono stati raggiunti nel secondo tempo da Hugo Cuypers che non ha sbagliato dal dischetto del rigore.

I giustizieri della Lazio quindi l’AZ Alkmaar, invece, hanno perso per 2-0 in casa dell’Anderlecht, per cui sono finiti sul tabellino Michael Murillo e Majeed Ashimeru.

Gol, spettacolo e doppiette, poi, nella partita tra Basilea e Nizza, da cui uscirà la semifinalista che, quasi sicuramente, affronterà la Fiorentina. Ad aprire i giochi ci ha pensato, su rigore, Zeki Amdouni, al 26esimo, poi è salito sugli scudi Terem Moffi prima al 38esimo, poi al 46esimo (del primo tempo). L’autore del primo gol per gli svizzeri ha pareggiato i conti al 71esimo, e quindi è tutto aperto, e tutto in bilico, e sicuramente i toscani la prossima settimana butterà un occhio a cosa succederà in Francia.