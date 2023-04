Cassino, la spesa è gratis: ecco il primo supermercato solidale

I clienti saranno dotati di una tessere per fare acquisti in maniera gratuita. L’idea di un supermercato di Cassino per le famiglie bisognose.

Supermercato solidale con le famiglie in difficoltà a Cassino, dove si darà la possibilità di fare la spesa in maniera del tutto gratuita. Il prossimo venerdì l’inaugurazione dell’emporio, nato da un progetto tra il pubblico e il privato.

Cassino, il primo supermercato gratuito per le persone in difficoltà

Nonostante le indifferente della politica, che quest’anno ha eliminato anche il reddito di cittadinanza scatenando il dibattito, in Italia rimangono milioni le famiglie in grande difficoltà economica. Sono centinaia di migliaia le famiglie a rischio sfratto, e quelle soprattutto incolpevoli che causa la crisi economica, l’inflazione e l’aumento dei costi fatica anche solo a fare la spesa.

A Cassino l’innovativa proposta è stata quella di creare un supermercato che permetterà proprio a chi non ha possibilità di permettersi di fare acquisti di generi alimentari di poter fare la spesa in maniera gratuita.

L’inaugurazione dell’emporio, nato da un’idea divisa tra imprenditori privati ed enti pubblici, avverrà il 14 aprile in via San Marco. Un supermercato sociale che organizza il recupero di alimenti e prodotti oggetti di sprechi, donati e in eccedenza, per favorire chi la spesa ormai non può permettersela. Alle famiglie indigenti verrà consegnata una card, con la quale potrà acquistare a seconda delle necessità reali del nucleo.

Sono 250 le famiglie target del progetto, che da anni sono seguite dall’Assessorato dei Servizi Sociali. E’ stata la Fondazione Banco Alimentare dal 2020 ogni mese a consegnare tonnellate di cibo alle persone della zona in difficoltà economica.

Spesa gratis con una tessera a punti

Un’iniziativa meritevole di alta stima, quella dell’emporio per le persone indigenti, che potranno utilizzare una tessera tramite la quale ogni mese verranno accreditati dei punti. Con la raccolta dei punti i nuclei potranno acquistare in maniera gratuita i prodotti che non esporranno il prezzo in euro ma in punti.

Sarà la cooperativa sociale Arca ad occuparsi della gestione dell’emporio, con i ragazzi disabili della comunità che andranno a rivestire il ruolo dei magazzinieri e gli addetti alla distribuzione. Un’opportunità per tante famiglie in questi tempi difficili, sostiene l’assessore ai Servizi Sociali Luigi Mccaro.

Aumenti delle bollette, dell’energia in generale e l’aumento dei costi che ha messo a dura prova la sopravvivenza delle famiglie, soprattutto quelle con a carico figli minorenni, continua l’assessore, che sottolinea come l’emporio mira a diventare un punto di riferimento per queste famiglie.

Il nome della struttura sarà un omaggio a Donato Formisano, presidente della Banca Popolare del Cassinate morto nel 2021. Anche l’istinto bancario ha messo a disposizione del Comune i locali che ospiteranno il supermercato.