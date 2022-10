Come risparmiare gas in cucina, più pietanze e 1 unico fornello

Nella maggior parte delle case italiane, i fornelli della cucina vengono almeno due volte al giorno, infatti, sono una delle principali fonti di spreco del gas. Soprattutto, in questo ultimo periodo che il costo delle bollette sta aumentando sempre di più.

Ma come possiamo risparmiare il gas in cucina? C’è un metodo infallibile che ti aiuterà a limitare i costi, basta dei piccoli trucchi geniali: scopriamo come fare.

Non avere accortezze mentre si cucina, può comportare ad un aumento dei prezzi in bolletta del gas. Per questo, bisogna conoscere dei trucchi importanti per contrastare il caro energia che in questo ultimo periodo sta mettendo in difficoltà milioni di famiglie italiane. La bolletta del gas è una delle spese più pesanti da affrontare, infatti, è fondamentale risparmiare sul gas per garantirsi un risparmio in bolletta non da poco.

Cambiare le nostre abitudini per avere un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente e del nostro portafoglio, è una mossa geniale. Tantissime persone, infatti, in questo periodo stanno scegliendo un consumo molto più green. Ma come è possibile ridurre notevolmente il consumo del gas? Esiste un metodo infallibile: scopriamo di più.

Rincari del gas: previsioni e consigli



Trascorrere molto tempo in cucina con la famiglia, è uno dei momenti più belli della giornata. Purtroppo, però, bisogna fare i conti con l’aumento dei costi sulla bolletta del gas che mai come in questo periodo è difficile da sostenere. Una previsione per l’inverno che metterà a dura prova tutti gli italiani.

Commettere anche dei semplici errori in cucina, comporta uno spreco non da poco.

Come ben saprete, esistono degli accorgimenti per risparmiare, come scegliere la giusta dimensione delle pentole oppure coprire pentole e padelle con i coperchi durante la cottura.

Ma dopo i rincari che stiamo affrontando, non bastano questi “trucchetti”, infatti, bisogna saperne una in più del diavolo per abbattere i costi. Ora vi sveleremo un metodo infallibile per risparmiare sui costi del gas in poche mosse.

Risparmiare sul gas: il metodo infallibile

I consumi maggiori del gas sono: il riscaldamento, l’acqua calda e la cottura del cibo. Ad influire non è solo il numero di componenti di un nucleo familiare, ma anche le abitudini che abbiamo. Proprio per questo, l’aumento del prezzo del gas ha costretto moltissime famiglie a cercare dei metodi per risparmiare ai fornelli.

Uno dei consigli più utili per la riduzione degli importi in bolletta è quello di utilizzare un cestello per la cottura al vapore da posizionare sopra la pentola dell’acqua, in questo modo mentre la pasta si cuocerà, potrete cucinare altre pietanze. Un’idea geniale perché vi permetterà di sfruttare un’unica fonte di calore ma potrete cucinare più pietanze.