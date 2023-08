Come rimuovere facilmente una macchia di crema solare dal costume da bagno

Sai come rimuovere in modo semplice e veloce una macchia di crema solare dal costume dal bagno? Ecco che ti sveliamo come devi fare subito qui di seguito.

Quando si va al mare è molto importante applicare la crema solare. Non solo però quando si passeggia in città, ma anche nella vita quotidiana va sempre applicata. I raggi solari sono dannosi per la pelle e possono portare problemi più gravi di semplici scottature come dei tumori alla pelle.

Proprio per questo quindi è importante applicare sempre la crema solare. Si tratta di una protezione fondamentale per il corpo. Quando si è al mare però può capitare di macchiare il costume da bagno con questa e di lasciare una macchia difficile da rimuovere. Di seguito ti sveliamo però come fare.

Macchia da crema solare: la soluzione per rimuoverla

Quindi se sei al mare e hai macchiato il tuo costume con la crema solare non preoccuparti. Vediamo ora infatti la soluzione per risolvere questo problema ma prima ti dobbiamo dire che questo tipo di creme sono molto grasse ed infatti difficilmente riuscirai a toglierla solamene con l’acqua anche che questa sia calda.

Se lavi il costume solo con l’acqua continuerà a rimanere l’alone. Quello che devi fare è lavare il costume solamente una volta tornato dalla spiaggia. Basterà prendere un detersivo liquido e versarlo sulla macchia di crema solare. Stendi poi il prodotto con le dita in modo che la macchia assorba il detersivo.

A questo devi lasciar agire il prodotto. Ci vorrà circa mezz’ora affinché il metodo risulti efficace. Passato il tempo necessario puoi sfregare il costume per rimuovere la macchia. Ora risciacqua tutto sotto l’acqua delicatamente per non rovinare le fibre del costume. Questi spesso sono molto delicati.

Il risultato finale è il costume come nuovo e senza macchia. Utilizzando solamente un detersivo liquido che costa pochi euro hai risolto. Non ti servono infatti strani prodotti ma è più semplice di quel che pensavi. A volte un semplice detersivo liquido può essere sufficiente per eliminare le macchie dai vostri capi.

Protezione solare: come sceglierla

Come abbiamo già detto prima è molto importante applicare la protezione quando si espone al sole. Anche mettendo questa ti abbronzerai ma il risultato sarà migliore e nel frattempo avrai protetto anche la tua pelle dai raggi solari. In commercio esistono diverse creme tra cui scegliere.

Devi assicurarti che sull’etichetta ci siano scritte due case nello specifico: che proteggono sia dai raggi UVA che UBV e poi che siano capaci di ridurre i radicali liberi prodotti dai raggi UV. In realtà però c’è un modo specifico per scegliere la crema solare ed è in base al fototipo della pelle.

Ci sono 6 fototipi e dopo essersi riscontrato in esso puoi scegliere la giusta crema. Vediamoli insieme: