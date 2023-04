Come pulire in 10 minuti sia bagno che cucina: basteranno questi 3 ingredienti

Ci sono tanti modi per pulire il bagno e diversi prodotti, ma questi 3 ingredienti riescono davvero a fare miracoli in 10 minuti.

Chi desidera un bagno perfettamente pulito, la prima regola è assicurarsi che la stanza sia vuota e ben organizzata. La prima impressione di uno spazio può essere determinata a colpo d’occhio e rimuovere il disordine può aiutare a pulire più velocemente, senza la necessità di fermarsi e raccogliere oggetti disordinati.

Per una rapida sessione di pulizia, assemblare un kit con forniture essenziali come spugne, soluzione detergente, disinfettanti e detergenti. In alternativa, si può optare per prodotti naturali come aceto, bicarbonato di sodio e olio essenziale di melaleuca.

Invece di utilizzare prodotti carichi di sostanze chimiche, si possono scegliere gli oli essenziali per dare un forte profumo. Senza però preoccuparsi di cercare la perfezione nei giorni in cui si ha poco tempo. Una rapida pulizia del bagno sarà comunque utile per mantenere la stanza ordinata e priva di ogni residuo di polvere.

Basta seguire questi semplici passaggi per mantenere il proprio bagno e la propria cucina puliti quotidianamente e regolarsi in base al tempo che si ha a disposizione.

Pulizia veloce ed efficace: ecco come

Organizzare il bagno scuotendo e posizionando i tappetini contro le finestre, avendo anche a disposizione un cesto portabiancheria pratico, leggero e facile da spostare per contenere i tuoi panni sporchi. Posizionarlo sul water mentre si passa l’aspirapolvere, dandosi tutto il tempo per pulire i lavandini e sanitari.

Utilizzare una spugna inumidita con disinfettante per pulire lavelli e bidet, quindi risciacquare prontamente. Per una finitura lucida, asciugare con un panno e qualche goccia di alcool. Nel caso della toilette, usare un prodotto per la pulizia e una spugna, seguiti da un’asciugatura completa.

Per un’alternativa più veloce, usare carta da cucina assorbente, ma fare attenzione a non sprecare risorse preziose o danneggiare l’ambiente.

Pulire il 10 minuti il bagno in modo naturale ed ecologico

Per coloro che preferiscono opzioni di pulizia rispettose dell’ambiente, basta mescolare acqua calda, aceto e qualche goccia di olio essenziale in un flacone spray vuoto.

Il Tea Tree è una scelta eccellente, che vanta proprietà antibatteriche e disinfettanti naturali, ma si possono anche sperimentare profumi come limone, pompelmo, menta, eucalipto o lavanda. Questa miscela fa miracoli nella pulizia e lucidatura di sanitari e lavandini, e fornisce un aroma piacevole e duraturo senza alcun danno ecologico.

Per igienizzare e combattere i cattivi odori, diluire l’acido citrico o l’aceto in acqua calda e versarlo sul water e sullo scopino. Se lo si desidera, aggiungere alcune gocce di olio essenziale puro.

Se si sta affrontando problemi di calcare nel proprio bagno, prova questa semplice soluzione. Prendere mezzo limone e strofinarlo direttamente sui tubi e sui soffioni, e diventeranno subito più puliti e luminosi. In alternativa, l’aceto può essere utilizzato come potente ingrediente per disincrostare, sgrassare e igienizzare le superfici.

Di fronte a un rompigetto del lavello malfunzionante, spesso il colpevole è l’accumulo di calcare. Per rimediare alla situazione, provare a smontarlo e lasciarlo in ammollo nell’aceto per una notte. Una volta che i pezzi sono stati puliti a fondo, rimontare il rompigetto e godersi il flusso d’acqua migliorato.

Per coloro che cercano modi naturali per pulire le proprie piastrelle, è possibile rivolgersi al percarbonato di sodio, al perossido di idrogeno e al carbonato di sodio. Questi ingredienti, che si trovano nei negozi di ferramenta e di giardinaggio, costituiscono un’efficace soluzione detergente.

Tuttavia, si consiglia di maneggiare il perossido di idrogeno e il carbonato di sodio con una protezione adeguata, ossia guanti e maschera, per evitare il contatto con gli occhi o le mucose.