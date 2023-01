Come pulire gli scarichi in maniera naturale: non si intaseranno mai più di nuovo

Uno dei problemi più comuni che accade nelle nostre case, è proprio lo scarico del lavandino intasato. Purtroppo, può capitare di sciacquare qualcosa che non è idoneo e può provocare anche dei danni al lavello. Come possiamo pulirlo in maniera naturale? Esiste un metodo economico ed efficace: scopriamo di più.

Capita a tutti di avere lo scarico intasato. Molto spesso ci accorgiamo di questo problema quando vediamo che l’acqua smette di defluire in modo corretto e nel lavandino c’è un odore veramente sgradevole. In questi casi si contatta un idraulico, ma in realtà potete risolvere questo problema con un rimedio semplice, naturale ma soprattutto economico: scopriamo come fare.

Perché lo scarico del lavandino si intasa? Basta poco per risolvere il problema

Quando l’acqua non scende più così bene e nel lavandino avvertite una puzza non affatto gradevole, lo scarico potrebbe essere intasato. Potete risolvere questo problema tutto da soli, non è necessario l’idraulico. Innanzitutto, per evitare di intasarlo, pulitelo ogni volta e cercate sempre di non buttare dei pezzi di cibo dentro il lavandino.

Gli avanzi dei piatti, le molliche, foglie di insalata o qualsiasi altra cosa possono ostruire lo scarico, perché si possono attaccare alle pareti dei tubi. Ricordatevi sempre che i rifiuti sono i nemici numero uno del lavandino.

Oltre ad emanare una puzza terribile, compromettono il suo funzionamento. Ma non vi preoccupate, esistono tantissimi rimedi. Uno di questi è veramente facile da mettere in pratica. Inoltre, è molto economico: scopriamo come fare.

Come pulire lo scarico del lavandino in maniera naturale

Da non credere, ma è possibile pulire lo scarico del lavandino in maniera del tutto naturale. Vi servirà un ingrediente che troverete in dispensa, stiamo parlando del bicarbonato di sodio. Il procedimento è molto semplice. Dovrete solamente il bicarbonato in una tazza, riempendola a metà e versarla nel sifone.

Subito dopo, aggiungete una tazza di aceto bianco caldo. Lasciate agire il composto per un po’ di tempo e infine aprite l’acqua calda per sciacquare. Se non è bastato, ripetete questa operazione più volte e lasciate i due ingredienti agire per più tempo. Dopo poco noterete un risultato incredibile, le pareti del tubo saranno pulite e libere da tutti gli avanzi.

Lo scarico non sarà più intasato e dimenticherete subito quel tremendo odore. Si tratta di una soluzione naturale ed economica che stanno tutti mettendo in pratica. Se non avete il bicarbonato di sodio, potete sempre utilizzare il lievito in polvere o il sale da cucina. Ovviamente, se la situazione è molto grave, contattate un idraulico.

E’ importante occuparsi delle faccende domestiche avendo un occhio di riguardo per la propria salute e per quella dell’ambiente, infatti, è sempre meglio cercare di fare la scelta più ecologica.