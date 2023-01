Charlene di Monaco incinta? Lo scatto che rivela tutta la verità fa gioire i sudditi

Charlene di Monaco incinta oppure no? Nel dubbio da parte dei media, c’è uno scatto per la cartolina del Natale che evidenzia la verità.

È il dubbio del momento e in tantissimi si stanno chiedendo se la bellissima Charlene di Monaco sia o meno incinta. I media francesi mettono in evidenzia una luce diversa dai suoi occhi, una pelle radiosa e quell’amore che sembra esserci nuovamente con suo marito il Principe Alberto. È stata postata una cartolina di famiglia per fare gli auguri di Natale e c’è un dettaglio che potrebbe rispondere a questa domanda su un fratellino in arrivo per i gemelli.

La cartolina di Natale di Alberto e Charlene

I media puntano la loro attenzione su Charlene di Monaco e il fatto che potrebbe essere incinta. Sembra che non ci siano conferme in merito, anche se alcuni atteggiamenti della moglie del Principe potrebbero far pensare il contrario.

A tal proposito, un profilo Instagram non ufficiale della coppia – una sorta di fanpage – mostra in anteprima la cartolina di Natale che vede il Principe Alberto con Charlene e i due gemellini. Una immagine che rimanda al Natale e le sue tradizioni, con un imponente albero addobbato alle spalle e i sorrisi di questa famiglia reale.

Il Palazzo è vestito per le feste e loro hanno deciso di mantenere una immagine di famiglia strettamente natalizia, tradizionalista e che colpisce nel segno. Infatti, non hanno seguito il trend della famiglia inglese che si mostra in una foto di famiglia scattata a pochi giorni dalla morte della Regina Elisabetta. Stesso discorso per Felipe e Letizia di Spagna, che quest’anno hanno voluto dare spazio alle loro bellissime figlie Leonor e Sofia.

Dopo i tantissimi gossip e scandali, Charlene e Alberto si ritrovano e vogliono far vedere a tutti che tra loro c’è un vero amore. Una immagine che si veste di tradizione con una posa dinanzi all’albero di Natale dai colori verde e oro. Dietro si nota il camino ornato da una ghirlanda natalizia e tutta la famiglia è in abito da sera.

Nel dettaglio Alberto ha scelto un abito blu con la cravatta, mentre suo figlio è decisamente più casual ma con camicia bianca. Per Charlene si è è scelto un bellissimo abito da sera verde in tulle, con scollatura a V profonda arricchita da una luce particolare emanata dalla doppia collana in oro. Non da meno la piccola Gabriella, con un abito rosa e dei sandaletti dorati.

Charlene è incinta?

I media hanno quindi voluto studiare bene la posizione che la famiglia reale adotta nella foto. Charlene infatti ha voluto mettersi dietro suo figlio come per farsi proteggere. Potrebbe quindi nascondere i primi segnali di una gravidanza, con una posa semplice che non dovrebbe destare alcun sospetto.

La posa sembra inoltre naturale e non sospetta, anche se in molti hanno commentato che non sembra essere spontanea e comunque avrebbero potuto scattare una foto meno “impostata”. Nonostante tantissime persone vorrebbero vedere un nuovo neonato far parte di questo bellissimo quadretto, per ora non ci sono conferme in merito.