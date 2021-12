Come ottenere un bonus senza deposito nel 2021?

Il gioco d’azzardo online è uno dei settori che vanta una maggiore crescita negli ultimi anni nonostante le forti regolamentazioni che hanno caratterizzato il settore da parte degli organi competenti. Anzi, forse proprio per questo motivo oggi è possibile trovare giocatori più consapevoli dei rischi e operatori specializzati che comunicano in maniera chiara e conforme alle leggi in vigore.

Uno dei punti chiave è quello che riguarda i bonus offerti dai vari gestori dei casinò online. A questo proposito, se vuoi saperne di più puoi vedere la guida sui bonus senza deposito creata da Alessandro Termenini e il suo team, altrimenti puoi continuare la lettura di questo articolo.

Cosa sono e come funzionano i bonus senza deposito

Come detto, uno degli aspetti da sempre discussi di questo settore sono i cosiddetti “bonus senza deposito”. Molte persone, infatti, quando sentono che vi è la possibilità di giocare gratis tendono a credere che si tratti di una truffa o, comunque, di un qualcosa che possa essere poco trasparente.

Leggi anche Investimenti online: facciamo il punto sul successo delle piattaforme di trading

Premesso che anche questo aspetto è severamente regolamentato e l’AAMS vigila con attenzione su tutti gli operatori, va detto che questo strumento è un qualcosa che è sempre esistito nel mondo dei casinò online (ma come vedremo a breve, non solo). In estrema sintesi si tratta di speciali bonus che alcuni casinò online offrono ai giocatori per provare le diverse soluzioni di gioco: si permette di provare gratis alcuni giochi (slot, poker, ecc.) così da coinvolgere il giocatore e fidelizzarlo nel tempo.

Insomma, di fatto si tratta di una semplicissima strategia di marketing utilizzata un po’ in tutti i settori, specialmente in quelli dove è molto difficile differenziarsi dai competitor. A prima vista, infatti, un casinò online può sembrare assolutamente identico rispetto a tutti gli altri. Giocando, invece, si possono cogliere le differenze, apprezzarne alcune peculiarità (come dei giochi particolari o particolarmente accattivanti).

Proprio per questo sul web si possono trovare molte guide che spiegano passo passo quali sono i migliori siti di casinò che offrono la possibilità di ottenere un bonus con cui provare i giochi. Una volta scelto il sito si deve passare a leggere con attenzione i termini e le condizioni con cui viene offerto il servizio che devono sempre essere riportate in modo chiaro e trasparente.

A questo punto si potrà procedere a provare i diversi giochi e, solo in una fase successiva, si deciderà se continuare a giocare aprendo un conto vero e proprio.

Economia e gioco d’azzardo legalizzato: facciamo una panoramica

A questo punto vale la pena spendere 2 parole per fare un punto della situazione su quello che è il mondo del gioco online in Italia. A livello economico, il gioco d’azzardo legalizzato ha vantaggi che si sono tradotti, solo lo scorso anni, in un giro di affari di circa 7 miliardi di euro. Non è strano, quindi, che l’interesse e la prudenza restino alti in egual modo, inducendo così le autorità a indicare sempre con maggiore precisione quali sono i siti più attendibili.

Com’è noto, proibire il gambling a 360 gradi non farebbe altro che creare un mercato di illegalità più esteso, rendendo nebuloso e persino pericoloso questo modo di investire denaro: non solo, i rischi sono anche molto spesso legati alla sfera psicologica, visto che si può incorrere in vere e proprie patologie legate al gioco compulsivo.

Onde arginare e smussare il più possibile queste criticità, si è pensato quindi di dare vita a siti informativi come quello citato, in modo da orientare gli utenti senza impedire loro di immergersi nel gioco con tutta la prudenza del caso. Ad oggi, per fortuna, esistono almeno 300 piattaforme autorizzate e valide per fare gambling in sicurezza.