Come evitare che l’acqua fuoriesca dalla pentola, il rimedio preferito dai cuochi

Ogni volta è un disastro, ma come fare in modo che l’acqua non esca più dalla pentola? I cuochi insegnano il metodo professionale da usare anche a casa.

Accendere il fuoco e mettere una pentola piena d’acqua a bollire è un gesto comune, quasi giornaliero. Si fa per preparare un ottimo piatto di pasta o di riso, secondo la tradizione italiana oppure con soli pochi condimenti salutari. È un rito conosciuto in ogni parte del mondo, così come è inevitabile che l’acqua mentre bolle fuoriesca dalla pentola. I cuochi professionisti hanno voluto svelare il metodo per non farlo accadere: basta un solo rimedio completamente naturale.

Perché l’acqua di cottura della pasta ha la schiuma?

Prima di capire come fermare l’acqua che bolle al fine di non farla uscire dalla pentola, in molti si chiedono perché una volta buttati pasta e riso inizi a fare schiuma. Nella maggior parte dei casi sono gli stessi ingredienti della pasta che portano a questo risultato ovvero amido – proteine – uova e farina. A contatto con l’acqua bollente, l’amido assorbe sino a quando non crea la schiuma bianca per un effetto naturale.

È sempre l’amico che fa intaccare la pasta alla padella durante la cottura, per questo motivo è richiesto venga continuamente mescolata così da ridurre questo fenomeno. Un altro piccolo segreto è di non scolarla completamente, l’acqua di cottura infatti aiuta il sugo e il condimento a legarsi completamente regalando gusto e consistenza.

Il segreto degli chef per non far traboccare l’acqua che bolle

Nelle preparazioni di pasta e riso, l’acqua tende a traboccare fuori dalla pentola ed è quasi inevitabile. Gli chef hanno trovato un rimedio completamente naturale per fermare questo fenomeno.

Durante la cottura basterà infatti aggiungere dell’aceto di mele, grazie all’acido acetico l’acqua resterà al suo posto senza emergere dalla pentola per poi riversarsi fuori. Si aggiunge un cucchiaino nel momento in cui l’acqua sta iniziando a bollire, per poi attendere che riprenda il suo bollore classico.

Altri metodi per non far uscire l’acqua dalla pentola

Quando si parla di riso, il segreto è di risciacquarlo prima di buttarlo in pentola e comunque metterne una grande. L’amido infatti tende ad assorbire l’acqua che cerca di espandersi creando il fenomeno classico della fuoriuscita.

Poi è anche importante ridurre la potenza del fornello una volta che l’acqua è arrivata all’ebollizione.

Oltre all’aceto di mele è possibile aggiungere anche una piccola quantità di olio di oliva, che si impone sulla schiuma evitando la sua formazione e comunque le fuoriuscite. Altri consigli da parte degli chef vedono l’uso ristretto del coperchio, che dovrà essere tolto nel momento in cui l’acqua inizia a bollire.

In pochi sanno che si può anche appoggiare un cucchiaio di legno sulla padella, perché questa essenza funziona come un isolante riducendo le bolle e la fuoriuscita dell’acqua.