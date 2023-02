Come è andata la prima giornata del FantaSanremo

La prima serata del festival di Sanremo si è conclusa con qualche minuto di ritardo a causa della furia scatenata di Blanco sul palco dell’Ariston, ma è andata ecco. Con il 62,7% di share, mai così alto dal 1995 e quindi anche ben oltre le aspettative del conduttore e direttore artistico, Amadeus, è stata un successo, ma è stata la stessa anche per gli appassionati di FantaSanremo? Ecco, cerchiamo di capire come è andata anche la prima giornata del giochino che si ispira al Fantacalcio che per questa 73esima edizione conta più di due milioni di iscritti.

Tra batti cinque con Gianni Morandi, co-conduttore per tutte le serate della kermesse canora, e punti dati per gli outfit, in cui ad avere un peso sono soprattutto i nudi, meglio le scappezzolate, il primo dei 28 artisti in gara (ma ieri sono stati solo la metà a esibirsi) è Mr. Rain, che ha totalizzato 65 punti, ultimi, a pari merito, invece, Ultimo, Elodie e Ariete, che hanno fatto guadagnare solo 25 punti a chi li ha in squadra.

Mr. Rain vince la prima serata del FantaSanremo, Ultimo, Ariete ed Elodie si può fare di più

Il FantaSanremo non ha più bisogno di presentazioni, a meno che tu non sia un boomer, come più volte è stato definito il conduttore (per la quarta volta di fila) e direttore artistico del festival, Amadeus. Se fino al 2021, il giochino che si ispira al Fantacalcio, ma si basa sulle performance del palco dell’Ariston, era solo un prodotto di nicchia, lo scorso anno, e per questa edizione ancora di più, è diventato uno dei motivi che ci tiene incollati al televisore fino alle due di notte a seguire la “settimana santa” della musica (italiana).

Le regole sono chiare per i due milioni di iscritti alla pagina, ma anche per i cantanti in gara che, se non riescono a vincere l’ambito premio, almeno possono dire di aver sbaragliato la concorrenza nel gioco che regala punti per cose che si fanno dentro il teatro della cittadina ligure e anche al di fuori.

Con solo 14 performance, su 28, a vincere la prima serata è stato Mr. Rain, il rapper e produttore discografico di Desenzano del Garda che a Sanremo si è presentato con l’inedito Supereroi accompagnato da un coro di bambini. Ecco, soprattutto questa scelta ha fatto guadagnare ai fortunati che lo hanno in squadra 15 punti, che si devono aggiungere ai 5 che ha preso perché è stato presentato da un co-conduttore, altri 5 per l’outfit luminoso, e 10 per quattro perché si è gustato il momento seduto sulla scalinata dell’Ariston, per aver suonato anche uno strumento musicale, per aver menzionato sui social le tappe del suo tour e poi per l’abbraccio post esibizione, che ha fatto seguito anche ai ringraziamenti, che hanno fruttato altri 5 punti, che sono stati scontati, però, perché il cantante si è seduto sulle scale e per terra, per un totale di 65 punti.

Nessuno ha fatto meglio di lui, anzi non ci si è neanche avvicinato, al secondo posto, in ex aequo, infatti, troviamo Colla Zio, Coma_Cose e Mara Sattei che hanno totalizzato in tutto 45 punti, chi per aver fatto batti cinque con Gianni Morandi, chi per essersi baciato e chi, ancora, per avere mandato dei baci al pubblico, o per essersi esibito per ultimo.

Scalando ancora le posizioni, troviamo Gianluca Grignani, i Cugini di Campagna e Leo Gassmann, fermi, si fa per dire, a 40 punti. Se gli ultimi due non hanno fatto niente di eclatante, il cantante di Destinazione paradiso si è preso la bellezza di 5 punti per aver indossato degli occhiali sul palco, grazie al cosiddetto Bonus Dargen D’Amico.

A una versione di Anna Oxa per cui possiamo dire di averne viste di migliori, sia dal punto di vista della mise con cui si è presentata per la 15esima volta a Sanremo, sia dal punto di vista prettamente canoro, sono stati dati 35 punti, gli stessi che hanno portato a casa chi ha gIANMARIA (dieci punti in più per la scappezzolata), Marco Mengoni e Olly.

I fanalini di coda, poi, sono Ultimo (nomen omen solo in questa situazione considerato che, dai bookies, è dato sul podio), Elodie e Ariete, che hanno totalizzato la bellezza di 25 punti a testa, pochini in effetti, ma ci sono altre tre serate con cui rifarsi.

Cosa ci si aspetta dalla seconda serata del festival

Se le cose, per ieri, non sono andate come speravate, e siete finiti ultimi in graduatoria contro i vostri amici, o colleghi, o nella classifica mondiale, non disperatevi. Innanzitutto, perché potreste aver preso in squadra solo cantanti che si esibiranno stasera, poi perché, appunto, ci sono altre quattro serate fatte ad hoc per farvi rimontare.

Per esempio, oggi faranno il loro debutto sul palco di Sanremo gli Articolo 31, e volete che J-Ax non vi regali tanti bonus? Giorgia, poi, che è costata davvero tanti baudi (la criptomoneta con cui si poteva comporre la squadra di cinque artisti) sa il peso che ha avuto per i fantasanremini (è un neologismo, di nostra invenzione). Poi c’è Lazza, il rapper molto amato anche dal figlio della cantante romana, che potrebbe essere l’outsider non solo dalla kermesse canora, ma anche del giochino. E non dimenticatevi di Tananai, che prenderà tanti bonus se, come l’anno scorso, arriverà ultimo – Ultimo ne prenderebbe più infinito se arrivasse Tananai, ma è impossibile, a meno che Amadeus o Chiara Ferragni, che tornerà per l’ultima serata, o Morandi non si spulcerà il regolamento prima di dare la classifica. Dopo tutto, ci hanno abituato a molto altro, e tutti ci tengono a vincere (anche) il FantaSanremo.