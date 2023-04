Com’è andata la giornata dei tennisti azzurri a Montecarlo

Lorenzo Musetti si aggiudica il derby con Nardi. Avanti Sinner, mentre Sonego cade contro Medvedev. Anche Berrettini agli ottavi.

Tanta Italia agli Atp Masters 1000 di Montecarlo. Nella giornata di oggi si sono sfidati Musetti e Nardi nel derby italiano, vinto da Musetti 2-0. Sinner vola agli ottavi battendo uno Schwartzman mai in partita, Sonego si arrende a Medvedev. Anche Berrettini agli ottavi, superato Cerundolo.

Atp Montecarlo, i match di oggi

Sono bastati 42 minuti a Jannik Sinner per conquistare gli ottavi di finale degli Atp Masters 1000 Montecarlo. La gara contro Diego Schwartzman non è mai stata in discussione, poi sul punteggio di 6-0 e con il secondo set già sul 3-1 per Sinner, l’argentino si è anche arreso per un guaio fisico, un un infortunio alla spalla per il quale Schwartzman ha preferito ritirarsi piuttosto che forzare su un punto delicato. Adesso Sinner incontrerà agli ottavi Hurkacz.

Una gara agevole quella di oggi per il tennista italiano che fa il suo esordio in scioltezza contro quello che spesso è stato un compagno di doppio. Tanti gli errori dell’argentino e i doppi falli, che avevano già fatto intuire una condizione fisica non ottimale. Dopo i primi cinque set vinti da Sinner infatti, arriva il primo medical time-out. In 26 minuti però l’avversario chiude il primo set 6-0. Poi la resa, dopo 42 minuti sul punteggio di 3-1, con anche un game vinto. Agli ottavi Sinner incontrerà il numero 10 al mondo Hurkcaz.

Niente da fare per Sonego invece, battuto da Daniil Medvedev con il risultato di 6-3, 6-2. Un servizio non infallibile quello del russo sul primo set, che nonostante tutti il piemontese non riesce a punire, visto che la difesa di Medvedev tiene, anche sugli scambi lunghi sul servizio dell’italiano. Quando il match prende la via del “ping-pong”, Sonego concede errori letali, e dopo 48 minuti si arrende al primo set.

Nel secondo game il russo ritrova il suo servizio, e la qualità della partita aumenta. Un doppio fallo di Sonego vale il primo break, poi la partita si sposta dalla parte di Medvedev, che conduce in porto il match anche grazie ai continui errori dell’avversario, che stacca la spina anche mentalmente. Agli ottavi Medvedev troverà Alexander Zverev.

Musetti si aggiudica il derby italiano: avanti anche Berrettini

Il derby Musetti-Nardi lo vince Lorenzo Musetti, che in 50 minuti travolge il collega e connazionale. Tanti gli errori in avvio da parte di Luca Nardi, tre di fila col dritto che lo portano subito sotto. Musetti ne approfitta, portandosi subito avanti e consolidando il suo strapotere tecnico.

Il primo set si conclude sul punteggio di 6-0, con Musetti che allunga la scia di game vinti e di break. Musetti fa valere anche la sua superiorità a livello fisico, e stravince un altro set per 6-0. Agli ottavi però troverà Djokovic, che lo ha già battuto in tutti i precedenti, ossia tre match, compreso il Roland Garros del 2021.

Anche Matteo Berrettini vola agli ottavi, dopo un match complicato. Una partita giocata punto su punto, con Cerundolo che si aggiudica il primo set col punteggio di 5-7. Il secondo set viene deciso invece al tie break, mentre il terzo set si conclude sul punteggio di 6-4.