Come cucinare senza gas né elettricità, sbuca fuori l’antico segreto degli chef

Cucinare senza gas e senza elettricità è possibile? Secondo gli chef sì, per questo motivo hanno deciso di svelare il loro antico segreto.

Secondo gli chef è possibile cucinare senza gas e anche senza elettricità. Un metodo innovativo e totalmente privo di ogni tipo di attacco che viene usato direttamente per cucinare i piatti della tradizione. In realtà, i metodi conosciuti sono moltissimi ma uno in particolare sta facendo il giro del web. Di che cosa si tratta? Facciamo chiarezza.

Metodo ad assorbimento per cucinare

Prima di capire quale sia il metodo degli chef, se si desidera cucinare senza spendere soldi in bolletta esiste il metodo dell’assorbimento. Questo si solito viene applicato nella cottura del riso, essendo lunga e dispendiosa. Si può usare anche per altri piatti, ma sempre seguendo bene le istruzioni.

Il metodo di cottura ad assorbimento prevede di eliminare gas ed elettricità, un modo classico e anche sicuro per consumare dell’ottimo cibo. Prima di tutto si tosta il riso così da avanzare la cottura e poi si aggiunge dell’acqua, molta acqua, aspettando che vada in ebollizione. Una volta che l’acqua bolle, spegnere il fornello e lasciare che il riso vada avanti nella cottura sino a quando l’acqua non si sarà completamente assorbita.

Il riso infatti continua la sua cottura grazie all’acqua bollente. È un metodo visto e sperimentato sui maggiori social in circolazione e sono molti gli chef che lo adottano.

Cucinare senza gas o elettricità: il metodo degli chef

Una volta visto questo metodo comune usato e provato, per risparmiare sulla bolletta di fine mese, c’è un secondo modo per cucinare senza gas e anche senza l’attacco elettrico. Per farlo è bene avere la passione per il fai da te e una grande attenzione a maneggiare gli oggetti.

Si procede in questo modo:

Tagliare in due parti una lattina classica da bibita e poi tagliare ancora la parte sottostante;

Unire due parti al fine che possano combaciare perfettamente;

Sulla parte inferiore – in mezzo – e lungo tutto il cerchio della lattina applicare dei piccoli forellini con l’aiuto di un chiodo e di un martello (con tocco leggero).

Subito dopo prendere un pezzo di carta stagnola e versarci dentro dell’acetone o dell’alcol. Dentro la struttura creata con la lattina mettere una moneta piccola da 2 centesimi, al fine che non si muova o non cada. Creare una piccola scintilla così da attivare la fiamma con l’aiuto dell’alcol.

La struttura fatta con la lattina passerà vicino alla fiamma, sino a quando per una combinazione di fattori non si vedrà uscire dai forellini il fuoco come se fosse un piccolo fornello a gas o elettrico. È un metodo da usare nella massima sicurezza e all’esterno, osservando bene le indicazioni date dagli esperti sul web.