Come chiudere la porta di casa se non trovi la chiave: il metodo della forchetta

Probabilmente non conosci il metodo della forchetta per chiudere una porta senza le chiavi. Non preoccuparti, te lo spieghiamo noi.

Aprire o chiudere una porta con il metodo della forchetta è sicuramente poco convenzionale ma che vale la pena imparare.

Metodo della forchetta: a cosa serve

Considerata come una tecnica non convenzionale, il metodo della forchetta è stato spesso usato in passato da furfanti con l’intenzione di forzare le serrature delle porte.

Infatti, il tentare di utilizzare il metodo della forchetta per aprire una porta viene considerata un’attività non etica ed illegale. Tuttavia, il metodo è tornato sulla cresta dell’onda grazie ad il video condiviso su TikTok da parte di Arnie Negrete per poi diventare virale e quindi messo in pratica da tante persone.

Usando una forchetta si prova a far scattare la serratura e aprire la porta senza l’uso delle chiavi. In pratica, si tenta di spingere le alette interne alla serratura per poter disattivare il meccanismo di bloccaggio. In ogni caso, molti tipi di serrature più nuove sono progettate per resistenti a questo tipo di manipolazione.

Di seguito, infatti, ti illustreremo un altro uso del metodo della forchetta ovvero quello che serve per chiudere la porta di casa tua nel caso in cui non dovessi trovare le chiavi. Ciò potrebbe essere molto utile, ad esempio, in vacanza, quando la casa in affitto per la villeggiatura è dotata di un solo mazzo di chiavi ma ogni occupante della dimora ha necessità di uscita ed entrata diversa.

La forchetta può servire a bloccare le porte delle camere, ad esempio, anche in case condivise con più inquilini, per avere un po’ di privacy in più.

Come metterlo in pratica

Per mettere in pratica il metodo della forchetta ti occorrerà, oltre alla posata dentata: un martello, una pinza o un chiodo lungo. Si potrebbe ricreare persino il chiavistello personalizzato semplicemente usando la posata.

La prima cosa da fare è posizionare la forchetta laddove si chiude la porta. Poi, con l’aiuto di una penna o un pennarello si devono segnare i denti della posata. Il martello servirà per piegare a 90 gradi i denti della posata all’interno della fessura della porta. Il chiodo lungo dovrà essere messo tra i denti per fissare il tutto.

Se non si dovesse disporre di un coltello si possono premere i denti della forchetta su un tavolo o con l’aiuto dei piedi. Il manico dovrà essere rotto laddove è più sottile. In questo modo, potranno essere risolti problemi di privacy in stanze come bagno e camera da letto, in case vacanza o condivise.

Per far sì che le nostre case e proprietà siano protette è fondamentale utilizzare serrature di alta qualità e aggiornate.