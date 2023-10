L’incidente a Castell’Umberto, provincia di Messina. La vittima stava lavorando in campagna, quando è stato colpito dal ramo di un albero.

Tragedia a Castell’Umberto: 30enne ucciso da un ramo

Un trentenne è rimasto vittima di un incidente avvenuto nella tarda mattinata a Castell’Umberto, in provincia di Messina: mentre lavorava in campagna, è stato colpito dal ramo di un albero che l’ha ucciso. Sulla vicenda, ancora tutta da ricostruire, sono in corso le indagini dei carabinieri della locale compagnia.

La vittima stava tagliando la legna, quando è avvenuta la tragedia. Sul posto è giunta un’ambulanza e un elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al giovane operaio.

Notizia in aggiornamento.