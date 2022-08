Colombia: secondo paese al mondo per numero di organizzazioni criminali

Secondo la classifica biennale della Global Initiative against Transnational Organised Crime, insieme alla Colombia, anche Messico e Honduras sono tra i primi dieci.

La Colombia ha la triste etichetta di essere il secondo paese al mondo, dopo la Repubblica del Congo, con il maggior numero di organizzazioni e mercati criminali, secondo l’ultimo rapporto biennale della Global Initiative against Transnational Organised Crime (nota come Global Initiative -GITOC), che valuta questi aspetti nei 193 paesi membri delle Nazioni Unite.

Nella top 10 con la Colombia ci sono anche altri due paesi dell’America Latina: il Messico e l’Honduras

Nella top 10 ci sono anche altri due paesi dell’America Latina: il Messico, al quarto posto, e l’Honduras, al decimo. GITOC valuta su una scala da 1 a 10 secondo tre criteri: la portata, la portata e l’impatto dei mercati criminali; la struttura e l’influenza degli attori criminali; e la portata e l’efficacia delle misure di resilienza dei paesi, definite nello studio come la capacità di rispondere e smantellare le attività della criminalità organizzata nel loro insieme.

In testa la Repubblica del Congo, con 7.75, e la Colombia con 7.66. La valutazione del Messico è 7,56 e quella dell’Honduras è 6,98. Il rapporto rileva che mentre la criminalità organizzata prende di mira le comunità più vulnerabili – l’80% della popolazione mondiale vive in paesi con alti livelli di criminalità – “il suo impatto alla fine aumenta la vulnerabilità delle società in generale”.

La Colombia è il Paese che commercia più cocaina al mondo —con un punteggio di 9,5 su 10— sopra il Messico —con un punteggio di 9—, i cui cartelli sono anche denominatori di violenza. Nei mercati criminali, il Messico è al primo posto, con 8 punti, e la Colombia al secondo, con 7,2.

Lo sfruttamento delle persone è l’economia criminale più pervasiva al mondo; tuttavia, altri mercati criminali analizzati dallo studio GITOC sono l’estrazione illegale, il traffico di armi, i crimini contro la flora e le risorse non rinnovabili e il commercio di altre droghe come l’eroina e le droghe sintetiche.

Paesi in perenne conflitto, come la Colombia, anche dopo la firma dell’accordo di pace tra Governo e guerriglie delle FARC nel 2016, hanno una maggiore propensione alla criminalità organizzata. Le statistiche sui massacri e sui leader sociali sono obsolete con velocità abissale.

Negli ultimi anni la violenza non si è fermata. Questo 2022 ci sono stati 73 massacri, secondo l’Istituto di Studi per lo Sviluppo e la Pace (INDEPAZ). Lo studio GITOC avverte che la corruzione è una delle principali cause della criminalità organizzata. Le economie illegali non hanno ristagnato nemmeno durante la pandemia.

Nonostante nel 2020 il mondo fosse confinato e l’economia legale fosse paralizzata dalle restrizioni imposte dai paesi per fermare la diffusione del virus, lo studio suggerisce che “i criminali stavano cercando modi per aggirare gli ostacoli e sfruttare la situazione ”.

L’aumento della povertà che la pandemia ha portato come conseguenza ha favorito anche la criminalità organizzata in Colombia. Negli ultimi anni il governo colombiano ha ucciso diversi comandanti di organizzazioni criminali come Inglaterra, del Clan del Golfo, e altri sono stati estradati, come il narcotrafficante ‘Otoniel’.

Tuttavia, la strategia del governo di Iván Duque per combattere la criminalità non ha funzionato, avverte il senatore Ariel Ávila. “Quella strategia di uccidere, catturare o estradare serve solo a dare voti e applausi, ma non taglia la criminalità organizzata. Quella che sta vivendo la Colombia oggi è un’implosione”, spiega Ávila, che si è dedicato a indagare su violenze e mafie illegali. Un altro motivo per cui la Colombia è al secondo posto nel mondo per criminalità, sottolinea Ávila, è l’ascesa delle economie illegali con l’aumento del dollaro.

“Abbiamo uno scenario di esplosione criminale insieme a un boom economico”. E un terzo fattore che ha influenzato l’espansione di tanti gruppi criminali è anche l’assenza di una politica di contrasto alla criminalità organizzata. “Il governo Duque ha avuto una lettura ideologica della questione, ha continuato a vedere il Paese come quando c’erano le vecchie Farc”, aggiunge.

L’espansione della criminalità e delle economie illegali in Colombia è anche dovuta al fatto che per molti anni il Paese si è concentrato sul completamento con successo dell’accordo di pace con le FARC e sulla lotta alla droga, secondo Jorge Mantilla, direttore del conflitto della Fundación Ideas para la Paz (FIP), un think tank sulla pace e la sicurezza.

“Ciò ha causato l’abbandono e il consolidamento di un fenomeno crescente di diversificazione delle economie illegali, dove non solo la coca ma altre economie come l‘estrazione illegale, ma principalmente l’estorsione, si stavano espandendo e consolidando, senza che ci fosse una risposta efficace da parte dello Stato. È un Paese che ha poche capacità per combattere la criminalità organizzata”, spiega.