Bici, il kit che te la trasforma in elettrica nel giro di 1 secondo: lo vogliono tutti

È la svolta con il nuovo kit che trasforma una bici normale in elettrica. Tutti lo vogliono perché facile da usare e montare. Non è solo un gesto green ma anche un modo per avere il mezzo elettrico a disposizione, risparmiando.

Tutti vogliono la bici elettrica, ma non sempre è possibile acquistarla considerando un investimento inziale da tenere in considerazione. La tecnologia fa sempre passi da gigante e sono tutti impazziti per il kit che trasforma la bici tradizionale in elettrica in un solo secondo.

Bici elettrica, i vantaggi del mezzo green più richiesto

La bici elettrica ha visto il suo boom di vendite negli ultimi anni, considerando non solo il risparmio ma anche la volontà di volersi tenere in forma mentre si raggiunge il posto di lavoro o l’Università.

A tutto questo si aggiunge il fattore Green, essendo un mezzo veloce elettrico con pochissime emissioni per la salvaguardia dell’ambiente e della salute di ogni essere vivente. Ovviamente, viaggiare con una bicicletta elettrica significa anche non doversi stressare alla ricerca di un parcheggio e piegarla se si devono prendere dei mezzi pubblici.

Tantissime persone rimandano l’acquisto perché è comunque un investimento importante, seppur di ritorno immediato (basta calcolare il risparmio di benzina e di parcheggio, per pareggiare la cifra).

In ogni caso, la tecnologia viene sempre a dare una mano grazie all’invenzione del kit che trasforma la bici tradizionale in elettrica e tutti lo vogliono.

Kit per trasformare la bici in elettrica: caratteristiche

Il mondo si evolve e la tecnologia trova sempre soluzioni innovative, anche per risparmiare. Per trasformare la bici tradizionale in elettrica, in Inghilterra è stato inventato il Swytch Air.

Questo è un dispositivo dotato di una batteria portatile da peso irrisorio di 700 grammi, studiato appositamente per dare 250W di potenza e raggiungere i 25Km/h di velocità. Un kit economico Made in UK ideale per ogni tipo di bicicletta – o quasi.

Gli amanti delle due ruote stanno apprezzando questi nuovi kit per trasformare la tradizionale bicicletta in elettrica, così da non dover cambiare modello o spendere tantissimi soldi. Non è tutto, infatti i bikers più attenti hanno notato che la conversione con kit consente di risparmiare oltre 200Kg di anidride carbonica relativi alla produzione del modello in fabbrica. Insomma, si risparmia e si aiuta l’ambiente ancora di più giorno dopo giorno.

Questo nuovo kit Swytch Air possiede la batteria power bank ed è facile da usare, leggero oltre che applicabile in autonomia da ogni persona.

Su Corriere è stato specificato, attraverso ad una intervista a Claudio Giovanzana di Mi-Wheels, che potrebbe addirittura costare meno dei kit basici già in commercio per le bici tradizionali. Non solo, il risparmio è garantito anche perché non richiede l’aiuto di un meccanico per l’installazione perché progettato per il fai da te.

Si presenta come uno smartphone con blocco batteria leggero e compatto, facile da installare e tascabile. Il prezzo non è ancora stato definito e comunicato, ma gli esperti sono certi che sarà irrisorio e adatto ad ogni tipo budget.

Una simpatica curiosità? Essendo una batteria power bank è versatile, per questo si potrà usare anche per i device mentre si è in giro.