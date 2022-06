Codice della Strada, nuova regola terrorizza tutti: se ti beccano sono 6000€ di multa

By

Ormai tutti utilizziamo l’automobile e molto spesso ci capiterà di commettere qualche piccola infrazione al Codice della Strada.

Sono diverse, infatti, le azioni che infrangeranno le regole del Codice della Strada che vengono fatte da molti automobilisti. Ad esempio capiterà di svoltare senza inserire la freccia o ancora superare il limite della velocità.

Sono diverse le infrazioni al Codice della Strada che commettiamo senza rendercene conto

Quante volte, invece, capiterà di imbatterci o cercare noi stessi dei parcheggi selvaggi, insomma tutte azioni “da niente” ma che se notate dalle forze dell’ordine possono costarci caro.

Ovviamente, inoltre, anche le sanzioni saranno differenti a seconda della gravità del nostro gesto. Ad esempio se supereremo di ben 60 Km/h il limite consentito scatterà automaticamente una multa molto pesante, accompagnata dalla sospensione della patente.

Per chi, invece, sarà troppo svelto al semaforo e passerà con il rosso è prevista dal Codice della Strada una multa a partire dai 665 euro. Anche in questo caso, inoltre, potremo vederci ritirata almeno per un breve periodo la nostra patente.

Insomma non tutte le sanzioni saranno leggere e punibili con solamente qualche punto sottratto alla patente di guida. Quest’ultime, quindi, saranno particolarmente gravi in caso il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica.

Anche la stessa Polizia Stradale, in alcuni casi, potrà condurci al pronto soccorso

Ad esempio chi risulterà con una dose d’alcool nel sangue superiore ad 1,5 grammi per litro dovrà pagare una multa di 6.000 euro. Non solo, per questo tipo di violazione vedremo il sequestro sia della patente che del veicolo oltre che all’arresto per un anno.

La situazione sarà addirittura peggiore se il guidatore sotto effetto d’alcool o sostanze stupefacenti provocherà un incidente stradale. In quel caso, infatti, tutte le sanzioni appena elencate saranno raddoppiate.

In sostanza parliamo di una multa di 12mila euro, due anni di prigione e quattro anni di sospensione della patente. Ma non è ancora finita dato che dopo l’incidente, oltre a dover sborsare ulteriori sei mila euro di multa, verremo condotti al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Stando alle ultime novità, inoltre, anche la stessa Polizia Stradale potrà portare un sospettato guidatore in stato d’ebrezza al pronto soccorso per una veloce analisi del tasso alcolico.

Questa situazione però sarà attuabile solamente in due casi, quando il guidatore si renderà protagonista di un incidente e quando avrà bisogno di evidente assistenza medica.