Codice della strada, nuova regola: strage di multe per i pedoni | NON farti beccare così

Una delle regole del Codice della Strada che nessuno rispetta, riguarda l’attraversare sulle strisce pedonali.

Ovviamente tutti noi, da piccoli, ci sentivamo dire dai nostri genitori di fare molta attenzione prima di attraversare una via e di guardare bene a sinistra e a destra se sopraggiungessero auto prima di buttarci.

Ecco alcune regole che nessuno rispetta mentre si attraversa la strada

Dopotutto se non poniamo particolare attenzione prima di attraversare la strada, quest’azione potrebbe risultarci fatale. A rendere drammatica la situazione, dunque, potrebbe pensarci la sfortuna mettendoci davanti un guidatore non particolarmente attento.

Insomma basta davvero poco per innescare un’autentica tragedia. Andiamo a vedere, dunque, cosa dice, nello specifico, il Codice della Strada riguardo l’attraversare sulle strisce pedonali.

Come detto, una delle regole che nessuno rispetta, riguarda l’attraversamento sulle strisce. Vediamo, quindi, quando quest’ultimo sarà obbligatorio e quando invece no. Per rispondere a ciò dovremo prima ricordare alcune delle regole da seguire per ogni pedone.

In primis, infatti, dovremo utilizzare sempre i marciapiedi quando possibile e non sostare per nessun motivo lungo la strada. Secondo il Codice della Strada, quindi, è obbligatorio usare strisce pedonali, sottopassaggi o sovrapassaggi per attraversare la strada salvo non ce ne siano nel raggio di 100 metri.

In questo caso potremo attraversare in ogni punto, col pedone però che dovrà rispettare un senso di carreggiata perpendicolare per non correre alcun rischio. Di conseguenza se saremo in vicinanza delle strisce dovremo necessariamente utilizzare quelle.

Anche i pedoni potranno ricevere multe

Sarà vietato, come detto, sostare per strada o attraversare in diagonale, aumentando così il tempo necessario per raggiungere l’altro capo della strada. Va sempre sottolineato, inoltre, come non si può correre mentre si attraversa.

Andando di corsa, infatti, gli automobilisti non avranno il tempo di fermarsi e rischieremo di essere vittima di qualche incidente. Andiamo a vedere, dunque, quali conseguenze ci saranno per chi non rispetta queste regole.

Per chi attraverserà senza utilizzare le strisce pur avendole vicine, infatti, è prevista una sanzione che va dai 25 ai 100 euro totali. Ma non solo, anche le altre regole che abbiamo riportato, se infrante, potranno causarci una multa.

Ricordiamo, inoltre, come sarà vietato in ogni caso attraversare difronte a bus e tram dato che quest’ultimi potrebbero non vedere il pedone in questione. Il Codice della Strada, dunque, non infligge sanzioni solo a chi è a bordo di un veicolo ma come abbiamo visto punirà anche i pedoni più distratti.