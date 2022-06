Codice della strada, nuova regola in bici: se ti beccano così sono 4000 euro di multa

By

Quest’oggi andremo a vedere le varie regole del Codice della Strada entrate in vigore per le e-bike e le varie differenze che si hanno con le “normali” biciclette.

Le bici a pedalata assistita, o comunemente chiamate e-bike, sono state regolamentate di recente, ossia nel 2013 dall’Unione Europea. Ad oggi però sono davvero pochi i ciclisti a conoscere effettivamente tutte le disposizioni in vigore su questi speciali mezzi a due ruote.

Le e-bike sono state regolamentate dal Codice della Strada e dall’Unione Europea

Con il Decreto Legge Infrastrutture, ad esempio, sono già state bandite dal mercato tutte quelle bici elettriche ritenute non conformi. Se verremo beccati a guidare una di queste, infatti, ci spetterà una multa salatissima.

Nello specifico per spiegare quale bici non rientrano nelle norme, utilizzeremo l’articolo del Codice della Strada numero 50. Stando a quest’ultimo rientrano nei velocipedi i veicoli con due o più ruote in grado di spostarsi grazie alla forza dei nostri muscoli o di un piccolo motore elettrico dalla potenza nominale di 0,25 kW.

Non solo, raggiunti i 25 km/h, dunque, il mezzo dovrà essere in grado di rallentare autonomamente per rientrare nella categoria. Inoltre tutti i velocipedi a pedalata assistita dovranno avere necessariamente un pulsante che attivi il motore anche mentre i pedali sono fermi.

Dunque ogni e-bike dovrà avere un modo per arrestare progressivamente la propria corsa. Vi sono altresì diverse regolamentazioni anche per quanto riguarda le dimensioni. La nostra bici, infatti, non potrà per nessuna ragione superare i 3 metri di lunghezza, 1 m e 30 di larghezza e 2 m e 20 di altezza.

Anche le bici elettriche saranno soggette a sanzioni

Stando al nuovo Decreto Legge, inoltre, la potenza continua erogata che potrà raggiungere il nostro mezzo elettrico è di 250 W, cifra superabile solo per brevi istanti. Chiunque produce, vende o mette in commercio un veicolo che non rispetta questi standard, quindi, sarà punito con una multa che va dai 1.084 euro ai 4.339.

Non solo però persino chi farà delle modifiche che aumentano la potenza o la velocità alla propria bici elettrica verrà multato, ricevendo una sanzione che può arrivare ai 3.382 euro.

Fra l’altro anche le e-bike dovranno essere regolamentate con il guidatore che dovrà far installare una targa e girare con una regolare assicurazione. Insomma anche in bici dovremo avere particolare attenzione a rispettare le varie regole del Codice della Strada.