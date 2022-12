Codice della strada, fino a 9000 euro di multa se circoli senza questo in strada

By

Dopo aver letto questo articolo, voi automobilisti farete sicuramente ancora più attenzione a non dimenticarvi di questo importantissimo documento. Lo dovete avere per forza in macchina, altrimenti scattano 9000 euro di multa: scopriamo di cosa si tratta.

Se gli agenti vi fermano e non trovano questo documento, vi potrebbero fare una multa veramente salata. La sanzione può arrivare addirittura a 9 mila euro. Quindi, fate molta attenzione, non ve lo dimenticate mai. Il rischio e le conseguenze sono davvero terribili se non lo portate con voi: scopriamo di più.

Non circolare mai senza questo: i dettagli

Non bisogna mai sottovalutare le responsabilità che ci sono quando ci mettiamo alla guida, è per il bene della vostra sicurezza e anche di quella altrui. Proprio per questo è importante conoscere e rispettare ogni norma vigente del Codice della strada.

A novembre 2014 sono state introdotte nuove restrizioni, molto rigide, per proteggere i conducenti e i passeggeri di ogni automobile, dato che in Italia, si commettono ancora tantissime infrazioni che mettono a rischio la sicurezza di chi circola nelle strade italiane.

Ogni giorno, tantissimi automobilisti infrangono i limiti di velocità e le regole di precedenza. Inoltre, sono tantissimi i divieti che milioni di italiani non rispettano. Non solo, mettono a rischio la propria vita e quella degli altri, andando incontro a multe veramente salate.

Non è finita qui, perché alcune infrazioni, sono punibili a livello legale in maniera veramente severa. Ad esempio, lo sapete che se circolate senza questo documento potreste essere sanzionati con una multa fino a 9 mila euro? Scopriamo di più.

Che cosa dobbiamo sempre avere in macchina?

Nel nostro Paese i controlli sono notevolmente aumentati, infatti, è possibile trovare sempre più posti di blocco. Gli agenti possono controllare se avete con voi alcuni documenti importanti. Stiamo parlando di un documento fondamentale che non bisogna mai dimenticare. Si tratta della patente, infatti, chi guida senza può andare incontro a delle sanzioni molto gravi.

In particolare, potrete essere multati con una sanzione di 39 euro, solamente se entro le 24 h dal controllo andiate negli Uffici preposti per esporre il documento. Invece, se è scaduta, le multe vanno da 155 a 624 euro e siete obbligati a rinnovarla.

Ma potreste sborsare anche molto di più, tra i 1.000 e i 4.000 euro se il documento non è idoneo al mezzo, in questo caso potrebbero sospenderla fino a 8 mesi. Ma se guidate del tutto senza la patente, le sanzioni diventano ancora più gravi, infatti, possono arrivare a 9.032 euro.

Comunque, niente paura perché se pagate la multa entro 5 giorni costerà il 30% in meno. Invece, se tardate con il pagamento di oltre 60 giorni vi costerà il triplo. Quindi, fate sempre molta attenzione e non dimenticatela mai, altrimenti potreste cacciarvi in un brutto guaio.