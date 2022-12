Codice della strada, -2 punti della patente per chi circola senza in macchina

Il Codice della Strada è entrato in vigore il 1° gennaio 1993, è un testo che ogni conducente deve seguire per mantenere un comportamento adeguato alla circolazione della strada. Chi non conosce tutte le norme di questo regolamento può essere sanzionato severamente.

Il Codice della Strada si aggiorna continuamente per adeguarsi alla società e i problemi della circolazione della strada. I conducenti devono sempre mantenere un comportamento rispettoso verso il regolamento stradale, altrimenti, le infrazioni possono essere punite severamente. In particolare, se violate la norma che vi stiamo per dire, potreste perdere ben 2 punti: scopriamo di più.

Mai circolare senza: tutti i dettagli

Il Codice della Strada, in particolare l’articolo 152, dice che tutti i veicoli a motori che sono in marcia fuori dai centri abitati, sono obbligati a mantenere sempre accesi i proiettori anabbaglianti, le luci di posizione e anche le luci della targa e le luci d’ingombro.

Invece, per quanto riguarda i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, il Codice della strada, obbliga a tenere le luci accese anche dentro i centri abitati, non solo fuori. Altrimenti, le forze dell’ordine saranno costrette a prendere dei seri provvedimenti

Di giorno e di notte è obbligatorio tenere accese le luci di posizione fuori dai centri abitati. La norma viene estesa dentro i centri abitati solamente a moto e scooter, ma in caso di terribili condizioni meteo e scarsa visibilità, l’imposizione deve essere rispettata da tutti i conducenti. Se infrangiamo questa norma, cosa può accadere? Si va incontro ad una multa molto salata e anche ad una decurtazione di 2 punti dalla patente: scopriamo di più.

Guidare senza le luci di posizione accese: la multa

Ricapitolando, è obbligatorio mantenere le luci di posizione accese, fuori e dentro i centri abitati. Fortunatamente, in quasi tutte le automobili vengono accese automaticamente le luci della targa. Invece, le luci anabbaglianti non devono mai essere spente sulle strade extraurbane e sulle autostrade né di giorno e nemmeno nelle ore notturne.

Quest’ultime, è necessario accenderle se c’è scarsa visibilità oppure se ci sono situazioni d’emergenza. Per quanto riguarda le luci abbaglianti, è importante cercare di non dar fastidio a nessun conducente con la loro forte luminosità ed è consentito usarle solamente fuori dai centri abitati.

Dopo aver ripassato queste piccole regole, scopriamo a quanto ammonta la somma da pagare se circoliamo senza le luci. Non solo è prevista la decurtazione di 2 punti dalla patente, ma siamo obbligati a pagare anche una multa che va dai 41 ai 168 euro.

Inoltre, il Codice della Strada, prevede la decurtazione di un punto dalla patente se utilizzate le luci in un modo improprio (come ad esempio la segnalazione delle forze dell’ordine con la luminazione oppure se le accendete in un luogo che non lo richiede.) Se invece non usate correttamente gli abbaglianti, vi possono levare ben 3 punti.