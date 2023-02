Clima impazzito, la previsione nera di Giuliacci: assalto di neve finale in Italia | Dove

Meteo Italia, il clima è impazzito. Giuliacci fa la sua previsione. Ecco l’assalto di neve finale che farà capolino sul nostro Stivale. Chi deve prestare particolare attenzione? Soprattutto queste zone.

Il tempo torna a spaventare gli italiani, previsioni nere per il nostro Stivale. Giuliacci ci avverte: la neve sta per fare capolino e in maniera copiosa, proprio in queste zone.

Clima impazzito: l’Italia torna a tremare

Per l’ennesima volta, il tempo fa i capricci e l’Italia si ritrova a vivere un ribaltone meteorologico senza precedenti. Se fino a qualche ora fa il bel tempo ha rallegrato buona parte dell’Italia, soprattutto il Sud e il Centro, ora arrivano cattive notizie per tutti.

Sulla nostra Penisola sta per fare nuovamente ritorno non soltanto il freddo siderale ma pure una tormenta di neve che imbiancherà buona parte dell’Italia ma in particolare alcune regioni.

Il colonnello Giuliacci non ha in serbo per noi purtroppo buone notizie. Cominciamo già a dimenticare questo assaggio di primavera che per qualche giorno ha fatto rinascere il buon umore anche nei nostri cuori.

La neve è pronta a ritornare e a cadere pure a bassa quota accompagnata inoltre da venti forti, soprattutto sulle isole oltre che da piogge abbondanti in particolare in queste zone del nostro Stivale.

Ritorna il freddo: arriva un assalto di neve proprio in queste zone

La primavera in anticipo che abbiamo vissuto fino a qualche ora fa sta già per abbandonarci. Il colonnello Giuliacci ci avverte: l’inverno sta per tornare e pure in maniera brutale.

Sul nostro Stivale fa capolino l’assalto di neve finale che imbiancherà buona parte della bella Italia. A risentire del freddo e dei fiocchi bianchi soprattutto alcune regioni d’Italia, in particolare quelle del Centro Nord.

Ritornano in maniera inattesa anche le piogge: l’incubo siccità potrebbe dunque considerarsi superato. Maltempo sia al Nord che al Sud, soprattutto a partire dal prossimo fine settimana.

Fino ad allora, le temperature si manterranno piuttosto miti e il tempo sarà soleggiato, almeno al Centro e al Sud mentre sarà caratterizzato da nubi fitte al Nord. Secondo le ultime previsioni metereologiche, già a partire da mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio, delle correnti fredde toccheranno il nostro versante Adriatico con conseguente diminuzione delle temperature e nevicate a bassa quota, soprattutto sul settore orientale della nostra penisola.

Dal 27 febbraio poi, la situazione meteorologica peggiorerà ancora di più: delle correnti artiche porteranno nuovamente ad una diminuzione delle temperature che arriveranno a toccare gli zero gradi oltre che copiose nevicate a bassa quota in quasi tutte le regioni d’Italia.

Dopo l’anticiclone di San Valentino e l’anticiclone di Carnevale, tocca nuovamente rimetterci in guardia e armarci di sciarpa, guanti e cappello: il clima tornerà ad essere rigido e il freddo siderale a far battere i denti.

Vortice iberico e ciclone dalla Scandinavia: arrivano temperature artiche

Un vortice iberico raggiungerà il Mediterraneo ritornando a far parlare del ritorno all’inverno. Novità meteorologiche interessanti dunque per questo febbraio altalenante che ha sì riservato una primavera in anticipo ma anche un repentino ritorno al freddo.

La cosiddetta saccatura fredda che da un po’ preoccupa i meteorologi, partirà dalla Spagna per approdare poi sulle coste del Mediterraneo. Il cambiamento climatico si manifesterà dunque a partire da metà settimana.

Non preoccupa però soltanto la neve ma anche i temporali che interesseranno soprattutto il versante Nord-Ovest e in particolare la Toscana. Un vortice di bassa pressione colpirà il Mediterraneo Occidentale portando con sé anche precipitazioni abbondanti in buona parte dello Stivale.

A preoccupare è però il freddo proveniente dalla Scandinavia che si sposterà verso l’Italia già a partire dal weekend: torneranno nuovamente i fiocchi di neve pure a bassa quota. Prepariamoci a salutare con largo anticipo questo assaggio di primavera che tanto aveva riscaldato il cuore degli italiani.

Dobbiamo fare i conti nuovamente con il freddo, la pioggia e il mal tempo. L’inverno non ha intenzione di abbandonare il nostro Stivale. Nemmeno i venti danno tregua, essi colpiranno soprattutto le nostre Isole. Dobbiamo attendere almeno la metà di marzo prima di rivedere temperature miti e giornate soleggiate come quelle delle ultime ore.