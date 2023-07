Clicca il 2562 sul cellulare, se lo fai poco dopo accade qualcosa di inaspettato

Che cosa succede se si clicca il 2562 sul cellulare? Ecco quello ti ritroverai a vedere poco dopo: stiamo parlando di qualcosa di davvero inaspettato.

Curioso di scoprire che cosa succede se clicchi il numero 2562 sul tuo dispositivo elettronico? Questo è ciò che succede se lo fai: poco dopo ti ritroverai con questo messaggio sullo schermo.

Codici segreti dei cellulari

La tecnologia dei cellulari diventa, giorno dopo giorno, sempre più avanzata. I nuovi dispositivi, già sul mercato della telefonia mobile, presentano funzionalità e applicazioni innovative che giustificano, talvolta, i loro prezzi esagerati.

Un telefonino, soprattutto se di ultima generazione, può arrivare a costare anche 1500 euro. Il costo così elevato dipende non soltanto dall’azienda che lo produce ma anche dai materiali con cui il dispositivo elettronico viene realizzato e dai sistemi di hardware e software che sono sempre più smart.

Tutti disponiamo di uno o più cellulari super tecnologici. I più giovani soprattutto, che utilizzano questi dispositivi elettronici quotidianamente, credono di conoscere alla perfezione i propri smartphone.

Eppure nemmeno loro, come tanti, sono a conoscenza del fatto che esistono delle stringhe numeriche, o meglio dei codici segreti, che se digitati sul nostro cellulare attivano o disattivano determinate funzioni. Per esempio, sai che cosa succede se si clicca il 2562 sul cellulare? Ecco quel che accade subito dopo.

Clicca il 2562 sul cellulare e scopri cosa succede

Su tutti i cellulari si possono digitare delle stringhe numeriche ovvero dei codici segreti che vanno ad attivare o disattivare funzioni che nemmeno immaginiamo possano essere presenti sui nostri dispositivi elettronici.

Alcuni telefonini, a seconda anche dell’azienda che li produce, avranno dei codici specifici che funzionano solo per determinati modelli. Altri invece sono codici generici che si possono digitare su ogni cellulare. Ma a che cosa servono davvero queste stringhe numeriche?

La spiegazione è piuttosto semplice. Questi numeri servono ai produttori dei cellulari e agli ingegneri elettronici per testare un determinato prodotto prima di immetterlo sul mercato. Attraverso questi numeri, si effettuano dunque dei test per verificare la funzionalità e per testare le impostazioni dei telefonini.

Per esempio, tu sai che cosa succede se si clicca il 2562 sul cellulare? Quello che accade poco dopo lascerà anche te senza parole. Se digiti questa combinazione numerica sul tuo dispositivo, nella sezione dedicata alle telefonate, e clicchi poi sulla icona del telefono e quindi sul pulsante che fa partire la chiamata, ti comparirà un messaggio piuttosto chiaro.

Attraverso questo codice potrai resettare il tuo telefonino. Semplice e veloce, vero? Ma non è tutto. Puoi utilizzare questo codice anche per inizializzare o riportare alle impostazioni di fabbrica il tablet o ogni altro dispositivo elettronico. Questa è la stringa numerica che devi comporre: *#2562#.

Questo codice segreto funziona per tutti i dispositivi Android ma non per i cellulari Apple e con sistema iOS. Non soltanto il codice *#2562# ti permette di ripristinare cellulari e tablet ma ci sono altre due stringhe numeriche che attivano questa funzione e cioè: #*3851# e #*3876*.

Sebbene sia possibile resettare i propri dispositivi elettronici semplicemente cliccando sulla apposita voce presente nel menù delle impostazioni, digitando questi codici si può ottenere lo stesso risultato risparmiando però tempo per la ricerca.