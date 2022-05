Clamoroso all’Eurovision. Sei Paesi avrebbero ‘truccato’ il voto

Un classico dell’Eurovision che di solito non fallisce ogni anno, è la controversia che circonda il voto. E anche quest’anno ci sono state polemiche per le votazioni non regolari.

Eurovision, la classifica finale ‘macchiata’ dal sospetto frode

Questa volta la European Broadcasting Union (UER), organizzatrice del festival, ha rilasciato un comunicato alla mezzanotte di sabato, pochi minuti prima dell’inizio del gran galà finale, spiegando che la società che controlla questo sistema, aveva rilevato “irregolarità ” nei voti della giuria di sei paesi.

L’EBU ha ricalcolato quei voti prima che il risultato finale fosse annunciato in televisione. Come spiega l’organizzazione nel testo pubblicato, “sono stati individuati alcuni schemi di voto irregolari nei risultati di sei nazioni, cui nomi non sono ancora stati annunciati”.

L’EBU fa riferimento alle prove, perché ogni paese che partecipa all’Eurovision deve formare una giuria di cinque professionisti nazionali, legati a discipline come il mondo della musica, della scenografia e della coreografia.

Questi esperti emettono il punteggio sulla base di criteri precedentemente stabiliti dall’UER e, dopo aver assistito alla seconda prova generale, che si svolge il giorno prima del gala, sia che si tratti di semifinale o di finale.

Il televoto, invece, viene raccolto in diretta durante la trasmissione di ogni galà e non rientra in queste “irregolarità” citate dall’istituzione europea. “Al fine di rispettare le istruzioni di voto del concorso, l’EBU ha collaborato con il suo partner votante, per calcolare un risultato sostitutivo per ogni paese coinvolto, sia per la seconda semifinale che per il gran finale, calcolato sulla base dei risultati di altri paesi con record di voti simili”, prosegue il comunicato.

Da ricalcolare secondo e terzo posto

“L’EBU presta molta attenzione a non far si che i voti vengano truccati o manipolati, e dirigenti dell’Eurovision Song Contest possono togliere i voti sospetti”. La finale di sabato, per i pochi che non lo sapessero, è stata vinta dalla band ucraina Kalush Orchestra, seguita dall’inglese Sam Ryder e dallo spagnolo Chanel.

Tenendo presente che il televoto, al di là di questo sospetto di irregolarità, ha dato un sostegno massiccio all‘Ucraina in finale, assegnandole quasi tutti i 12 e 10 del resto dei paesi e un totale di 439 punti sui 631 totali che ha ottenuto, il ricalcolo dei punteggi della giuria di sei paesi non cambierebbe la vittoria della Kalush Orchestra, anche se potrebbe cambiare le posizioni di Regno Unito (466 punti) e Spagna (459), separate da soli 7 punti.

Infatti, sebbene l’EBU non abbia menzionato per quali paesi ha modificato i suoi voti, non sembra che il nuovo calcolo abbia giovato a un determinato paese. Narmin Salmanova, portavoce della giuria dell’Azerbaigian, ha spiegato domenica che l’organizzazione non ha accettato i loro punteggi.

Nel suo caso, aveva assegnato i suoi 12 punti all’Ucraina, ma dopo il ricalcolo EBU questi sono andati al Regno Unito, danneggiando così il vincitore. L’ente pubblico del paese, ITV, afferma di essere in attesa di una risposta ufficiale su questo problema.

La stessa modifica è stata apportata dalla Georgia, che ora afferma di aver assegnato il punteggio più alto alla Kalush Orchestra, anche se alla fine i suoi punti sono andati al britannico Sam Ryder. TVR1, l’ente pubblico rumeno che partecipa a Eurovision, ha pubblicato una dichiarazione sul proprio sito web, in cui mostra la sua sorpresa nel vedere che i punteggi della sua giuria locale “non sono stati presi in considerazione” e definisce questo riadattamento come “non trasparente “.

Nel testo spiega di aver deciso di assegnare i suoi 12 punti alla Moldova – come spesso accade con il paese confinante – ma il conteggio ha lasciato quel punteggio a 0. In questo caso, è stata l’Ucraina a beneficiare di quei 12 punti.

Il quarto Paese che ha chiesto spiegazioni è stato il Montenegro, riporta Europa Press. La televisione pubblica RTCG ha garantito che il voto della giuria si è svolto secondo una “procedura regolare” che è stata “debitamente certificata” in modo che “non vedano alcun motivo per sospettare l’esistenza di irregolarità”.

Il team di RTCG Eurovision indica che informerà il pubblico il prima possibile su tutte le informazioni che riceve dall’EBU.