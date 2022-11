Cimici sul bucato, come eliminarle in 1 mossa: le allontani solo così

In questo periodo dell’anno, uno dei problemi più comuni sono le cimici verdi che si insidiano all’interno delle nostre case, attraverso il bucato. Sono degli insetti molto fastidiosi, ma come possiamo eliminarle per sempre? Oggi vi sveleremo come fare: scopriamo di più.

Le cimici verdi sono degli ospiti indesiderati che tutti detestano e che vorrebbero lontane da casa. Moltissime persone, soprattutto in questo periodo, si chiedono “come allontanare le cimici”. Sono degli insetti che si distinguono a causa del loro odore sgradevole. Proprio per questo, è fondamentale mettere in pratica degli accorgimenti per allontanarle, senza ucciderle.

Nella maggior parte dei casi, le persone ricorrono a dei prodotti chimici, ma in realtà esistono tantissimi rimedi naturali o accorgimenti che vi potranno aiutare a mandare via dalle vostre casi questi insetti così fastidiosi. Riescono ad entrare nelle fessure, tra i buchi delle serrande o in qualsiasi altro piccolo spazio. Come possiamo allontanarle una volta per tutte? scopriamo come fare in una sola mossa.

Come prevenire e allontanare le cimici verdi

Come vi abbiamo già detto, esistono dei rimedi naturali ed efficaci che potrete mettere in pratica. Innanzitutto, per prevenire il loro arrivo, dovrete installare delle zanzariere sui vostri infissi per proteggere la casa dai piccoli ospiti indesiderati.

Le cimici verdi, si insinuano molto spesso attraverso il bucato. Volano emettendo un suono fastidioso e rilasciano un odore veramente sgradevole, infatti, quando vengono disturbate emettono dalle ghiandole presenti sul torace, una sostanza dal cattivo odore.

Ovviamente, non sono dannose per l’uomo, ma possono danneggiare le piante e distruggere il vostro orto. Ma come possiamo allontanare le cimici verdi una volta per tutte? Scopriamo come eliminarle con un metodo efficace e naturale.

Il rimedio naturale per allontanare le cimici verdi

Quando le cimici verdi si attaccano al bucato è veramente fastidioso. Si mimetizzano ed è difficile trovarle, perché si nascondono molto bene. Molto spesso le riusciamo a trovare a causa del loro odore sgradevole.

Il sapone di Marsiglia, può aiutarci perché è un ottimo insetticida. Lavando il bucato con questo sapone, le cimici non si poseranno più sui vostri panni, perché rimarranno infastidite dal suo profumo. Oppure possiamo diluirlo con l’acqua e spruzziamolo sul balcone, vicino alle porte o finestre.

Il secondo rimedio fai da te per allontanare le cimici è prendere l’erba gatta, che sarebbe una pianta repellente per tutti i tipi di insetti. Basterà avvicinarla allo stendino, vicino i panni stesi. In un batter d’occhio sentirete il rumore delle ali delle cimici perché andranno subito via.

Questi insetti preferiscono le zone umide e calde. Quindi dovrete solamente sapere questo suggerimento per rendere sfavorevole il loro ambiente in ogni modo. Ma fate attenzione a non schiacciarle altrimenti il loro odore potrebbe invadere tutta la stanza e sarà molto difficile da eliminare. Se in casa non avete nessuno degli elementi che vi abbiamo detto, vi basterà prenderle con un fazzoletto, e sempre con molta delicatezza, portarle fuori dalla vostra casa.