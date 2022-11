Beatrice Borromeo, conoscete la mamma? La bellezza è di famiglia | FOTO

La principessa Beatrice Borromeo ha una madre bellissima che sembra ancora una giovane donna. Ecco di chi si tratta.

Beatrice Borromeo è una ex modella, classe 1985 che prima di diventare principessa, sposando il principe Pierre Casiraghi, ha lavorato come conduttrice e giornalista nella televisione italiana.

Erede di una delle famiglie più illustri del nostro Paese, dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Classico Giovanni Berchet di Milano, si iscrive alla Bocconi di Milano ottenendo nel 2010 la laurea in Scienze Giuridiche.

Beatrice Borromeo: chi è sua madre

Successivamente, dopo aver conseguito il titolo, decide di specializzarsi in giornalismo e politica internazionale iscrivendosi ad un master presso la prestigiosa Columbia University di New York.

Parallelamente alla sua formazione, dal 2000 comincia a lavorare come modella sfilando per la prima volta a soli 15 anni per Chanel a Roma nella splendida location di Piazza di Spagna.

Sin da adolescente sono tante le agenzie e le case di moda che la vogliono come modella per le loro collezioni, ma la sua famiglia, in particolare sua madre, l’affida tra le mani di Piero Pazzi, un suo amico che lavorava presso un’agenzia di moda.

Grazie a questa sua professione ha avuto la possibilità di sfilare per Valentino, Trussardi, Alberta Ferreri, Ermanno Scervino e Chanel diventando testimonial di Bluemarine, diventando il volto del marchio per moltissimi anni.

Dal punto di vista televisivo, dopo aver rifiutato la partecipazione al programma di Fabio Fazio, diventa nota ai telespettatori per la sua partecipazione ad Annozero, dove ha curato la rubrica Generazione Zero.

Dopo la collaborazione nel programma di Michele Santoro, collabora per Radio 105 per poi collaborare con alcuni tra i più importanti giornali sia italiani che esteri prendendosi cura di alcuni argomenti delicati.

Una volta terminate tutte queste esperienze, la Borromeo ha deciso di aprire una casa di produzione, chiamata Astrea, che realizza documentari su temi che la donna ha preso a cuore come il rapporto tra uomo e ambiente.

Proprio per questo, ha anche scritto un libro intitolato Capitan Papaia e Greta. La piccola guerriera che voleva attraversare l’oceano, in cui racconta ai piccoli lettori, l’impresa del veliero MALIZIA che ha trasportato Greta Thunberg a New York per prendere parte al Summit delle Nazioni Unite.

Su questo veliero era presente anche suo marito, Pierre Casiraghi, ultimo figlio della principessa Carolina di Monaco, con cui è convolata a nozze nel 2015 e ha messo al mondo due figli.

La madre della principessa Borromeo

Beatrice Borromeo, ha anche una provenienza nobile. Suo padre è il Conte di Arona Carlo Ferdinando mentre sua madre è la Contessa Paola Marzotto, sorella di Umberto Marzotto marito di Marta Vacondio, conosciuta come Marta Marzotto.

Inoltre, suo fratello Carlo Borromeo, è il marito della famosa stilista Marta Ferri ed è nipote di Matteo Marzotto, ex presidente della casa di moda Valentino, quindi da sempre è stata immersa nel mondo della moda.

Ma nella fattispecie, Beatrice, sembra aver ereditato la sua bellezza da sua madre Paola che ha lavorato come fotografa, giornalista, modella e politica e che adesso si prende cura della sua compagnia culturale Eye-V Gallery.

Si tratta di una grande galleria globale che comprende tante fotografie e agenzie specializzate in neonaturalismo, che ha sede in Urugay con delle altri sedi in città come Milano e New York.

Classe 1955, la donna sembra non aver nulla da invidiare a sua figlia in quanto sembra essere proprio lei ad averle donato la bellezza che Beatrice ha ereditato e ancora oggi, a 67 anni, la donna si mostra sempre elegante e affascinante.

Il suo aspetto, non dimostra gli anni anagrafici, ma bensì può fare concorrenza ad una ventenne per quanto si mostra sempre impeccabile riconfermandosi una donna di stile e che detta le mode.