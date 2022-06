Cicogna in famiglia reale inglese, è ufficiale: baby Filippo in arrivo | Proprio lei in attesa

Che la famiglia reale inglese si stia davvero preparando all’arrivo di un nuovo royal baby? Vediamo cos asta per succedere.

I gossip relativi alla famiglia reale inglese interessano non solo i sudditi ma tante persone in tutto il mondo.

Grande festa per la famiglia reale inglese

In Inghilterra si è da poco festeggiata la festa del papà e uno dei membri della famiglia reale inglese si è lasciato immortalare insieme ai suoi figli. Stiamo parlando di William che ha da poco festeggiato il suo 40 esimo compleanno.

Intanto, sembra che lui e Kate in qualità di membri della famiglia reale inglese, abbiano deciso di trasferirsi in una residenza più vicina alla regina madre. Non sono mancate le ricerche delle scuole migliori per i loro figli.

I membri della famiglia reale inglese William e Kate si accontenteranno di una residenza più piccola, in cui potranno vivere senza avere 24/24 la servitù.

Proprio recentemente, sembrerebbe che la relazione tra William e Kate starebbe andando meglio rispetto a qualche tempo fa. I due, infatti, si starebbero vivendo il presente senza troppe complicazioni. Eppure, un desiderio che riguarda il futuro, Kate ce l’ha.

Il forte desiderio di Kate Middleton

Qual è il desiderio di Kate? Quello di dare alla luce un terzo maschio a cui probabilmente, in qualità di membro della famiglia reale, verrà dato il nome di Filippo. Un nome che erediterà, probabilmente, dal nonno defunto da poco.

La duchessa spera di poter diventare madre di nuovo prima che tutto possa cambiare di nuovo, ovvero quando William, date le condizioni di salute precarie di sua nonna, possa succedere al trono. Sulla gravidanza presunta, inevitabilmente, si stanno pronunciando anche diverse riviste come l’italiana Diva e Donna.

Un desiderio, quello di Kate che, in realtà si scontrerebbe con il volere di William. Il principe, infatti, non vorrebbe in alcun modo diventare padre di nuovo. Non è detto, però, che non riesca ad assecondare sua moglie, grande amante dei bambini.

Basti ricordare un episodio in cui la coppia era stata invitata ad un ospedale pediatrico. Nel momento in cui Kate ha preso in braccio un bambino piccolo, la stampa ha iniziato a chiedere alla coppia se ci fosse in cantiere un quarto figlio. Al che, William ha risposto scherzando:

“Non date strane idee a mia moglie”

Sembrerebbe, però, che la coppia ci stia per lo meno pensando.