Ciclista 17enne muore durante una gara in Austria

Ciclista 17enne muore dopo una caduta in bici durante una gara in Austria

Jacopo Venzo, ciclista di 17 anni, residente a Cartigliano, in provincia di Cosenza, è morto a causa di una caduta in bici durante una gara in Alta Austria.

L’incidente si è verificato alla tappa 48/a Junioren Rundfahrt in Alta Austria. All’interno di una nota, la Federazione ciclismo dell’Alta Austria e gli organizzatori della gara hanno spiegato la dinamica dell’accaduto.

A quanto pare, il ragazzo stava affrontando la discesa della montagna Mistelbacher Berg quando è caduto. Il ciclista 17enne è caduto in una curva a sinistra riportando ferite molto gravi. Morendo poi in ospedale la scorsa notte.

I genitori si sono precipitati a Linz durante la notte. Questa tragica situazione ha portato gli organizzatori della gara ad annullare la competizione, affermando che questa era l’unica strada percorribile in una situazione così delicata.

“Il nostro pensiero va alla famiglia, ai compagni di squadra e allo staff. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il ricovero in ospedale l’atleta è deceduto per le gravi ferite riportate”.

Si legge all’interno della nota della Federazione ciclismo.

La commemorazione e la reazione dei compagni del ragazzo

In ogni caso, durante la giornata di oggi è stata organizzata una commemorazione in onore del ragazzo a Bad Leonfelden an.

Gli altri partecipanti della competizione, giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni, sono rimasti sconvolti dall’accaduto.

Per questo motivo la Croce rossa si è messa a totale disposizione per l’assistenza psicologica di tutti i giovani ciclisti.

Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso il suo cordoglio nei confronti della famiglia per la tragedia avvenuta.

“La perdita di una vita così giovane e promettente è una tragedia senza pari e le mie più sincere condoglianze vanno alla famiglia e agli amici del giovane ciclista”.

Ha affermato Zaia augurando tanta forza ai cari del ragazzo.