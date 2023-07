L’esordio di Messi con l’Inter Miami: gol vittoria su punizione al 94′

Esordio con gol vittoria al 94′ per Leo Messi con la maglia dei Miami nella notte. La pulce si è presentato a Miami come meglio non poteva, con un gol dei suoi su punizione che ha infiammato il pubblico sugli spalti.

Leo Messi esordisce col botto in America, segnando di punizione il gol vittoria ai suoi Miami al minuto 94′. Un gioiello come biglietto da visita niente male per la stella assoluta del calcio internazionale, approdata negli States a suon di milioni. Pieno di vip le tribune, tra LeBron e Sera Williams, mentre i fan sugli spalti si sono goduti lo spettacolo del nuovo capitano e numero 10 della squadra: “Volevamo iniziare così dando una vittoria a questo pubblico” ha detto Messi a fine gara.

Messi, esordio con gol vittoria a Miami: un gioiello su punizione

Leo Messi non finirà mai di incantare. La pulce è sbarcata a Miami per stregare anche il Nord del suo Continente, e ci è riuscito al primo colpo. La scia di entusiasmo che ha seguito l’approdo del numero 10 nella MLS è stata ripagata alla grandissima già alle prime sgambate estive. Messi si è preso subito la scena nell’Inter Miami, esordendo nella notte contro il Cruz Azul nella Leagues Cup, torneo tra squadre della Liga Messicana e della MLS che permette al vincitore di accedere direttamente alla Concacaf Champions League (maggior torneo del Nord America, corrispettivo della Copa Libertadores per il Sudamerica e della Champions League europea).

L’entusiasmo dalle parti di Miami era sicuramente più alto di quello di Parigi, che a Messi ha regalato un impietoso addio a suon di fischi durante le ultime uscite del 10 al Parco dei Principi. Anche le leggende vengono fischiate, ne sa qualcosa Paolo Maldini, ma a Messi sembra essere tornato il sorriso – a suon di milioni, circa 60 a stagione – anche grazie al caloroso pubblico che sembra apprezzare la pulce più di quanto non lo avessero fatto all’ombra della Torre Eiffel.

Insomma, Leo si è presentato a Miami nonostante alla vigilia si diceva potesse avere solamente qualche minuto nelle gambe, con una gara sontuosa. Spazi ampi per le imbucate di Sergio Busquets (altra vecchia conoscenza di Messi acquistato dai Miami) e per la pulce che ha creato tantissime occasioni dal suo ingresso avvenuto al 54′.

Un esordio simile lo aveva fatto Zlatan Ibrahimovic, quando nella sua prima gara fece impazzire di gioia i fan dei Galaxy segnando una clamorosa doppietta – con gol da metà campo al primo pallone toccato – per la vittoria finale nel derby di Los Angeles poi terminato 4-3.

Messi ha stregato i migliaia di tifosi arrivati allo stadio con tantissime giocate di qualità, divertendosi e giocando col sorriso, dando la mano agli avversari nonostante le tante botte subite e anche all’arbitro. Tutti sono rimasti ammaliati davanti al re del calcio, che quest’anno si è laureato finalmente campione del mondo, anche i cameraman. Uno, in particolare, quasi in trans per il suo esordio ha seguito il numero 10 fino a dentro il campo, ricevendo poi il rimporterò dell’arbitro.

Tornando alla gara, assai sono state le occasioni create da Messi in poco più di 30 minuti, tra parate e gol annullati per fuorigioco. Ma il punteggio era rimasto bloccato sull’1-1. Al minuto 92 è stato però proprio l’argentino a conquistarsi un calcio di punizione dal limite a tempo praticamente scaduto. Sulla palla non poteva che andare Leo: palla sotto l’incrocio e gol vittoria al 94′. Una punizione che a molti ha ricordato quella segnata contro il Liverpool in semifinale di Champions League nel 2019.

Serata magica per Leo Messi

Una serata magica per Messi, che meglio proprio non poteva cominciare sotto gli occhi dei migliaia di spettatori, qualcuno anche molto autorevole. Allo stadio infatti un altro re, LeBron James, ha dato il benvenuto in quella città che per molti anni è stata casa sua all’argentino – dedicandogli anche un lungo post su Instagram (e ha poi anche condiviso il gol sui suoi canali social).

Anche Serena Williams tra le altre celebrità allo stadio, insieme a Kim Kardashian. Un contorno di lusso a una serata di gala per il calcio americano, che ha messo definitivamente Miami al centro del panorama sportivo internazionale oltre che statunitense.

L’entusiasmo per Messi si trasforma ovviamente anche in ricavi per la squadra. Lo dicono i prezzi, con i biglietti passati da 29 dollari – che era il prezzo più economico – fino ai 467 dollari per il Dvr Pnk Stadium. Ma l’impianto verrà a breve sostituito da un nuovo stadio che verrà costruito altrove, nella zona dell’aeroporto di Miami.

A fine gara Messi ha affermato di essere molto felice per la vittoria e la prestazione: “Volevamo iniziare così dando una vittoria a questo pubblico, sono molto felice di essere qui”.