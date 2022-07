“Ci siamo lasciati”, inaspettato divorzio in casa reale inglese: se n’è andata coi bambini

Per la Royal Family inglese non finiscono i guai: nuove voci su una delle coppie più chiacchierate, Meghan e Harry, parlano di una crisi in agguato. Cosa sta succedendo? Ecco cosa dicono i rumors.

Da quando Meghan Markle è entrata nella vita della Royal Family britannica, niente è stato più come prima. Il Principe Harry si è allontanato dalla sua famiglia ed è espatriato negli USA con lei, ma ora le cose sembrano cambiate.

Alcune fonti vicine ai Duchi di Sussex parlano di un po’ di maretta, addirittura di divorzio tra i due. Che cosa è successo? Meghan è andata via con i suoi figli? Ecco quello che è trapelato sulla coppia.

Il Principe Harry abbandonato da Meghan Markle? La motivazione è grave

Il matrimonio del Principe Harry con Meghan Markle, avvenuto nel 2018, ha creato più scalpore che altro.

Prima i due hanno deciso di distaccarsi dalla Famiglia Reale di Elisabetta II, abbandonando i loro ruoli reali e andando negli USA. Poi hanno rilasciato un’intervista sconvolgente a Oprah Winfrey, in cui Meghan puntava il dito contro i Windsor.

Sono tanti gli scandali e gli episodi che hanno fatto storcere il naso ai sudditi inglesi, che non vedono per nulla di buon occhio l’ex attrice americana.

Ora, si aggiungono ulteriori rumors che parlerebbero addirittura di divorzio. Sappiamo che Meghan non ha un buon rapporto con i componenti della famiglia reale, in particolare con il fratelli di Harry il Principe William e sua moglie, Kate Middleton.

Però, dopo il Giubileo di Platino della Regina, sembra che Harry abbia malinconia di casa. Fonti vicine ai Duchi di Sussex, infatti, dicono che il Principe vorrebbe tornare in Gran Bretagna, per stare più vicino alla sua famiglia.

Ma Meghan non sarebbe per nulla d’accordo. Infatti, la Markle se Harry le proponesse una cosa del genere sarebbe pronta a prendere i suoi bambini, Archie e Lilibet, abbandonando il marito da solo restando nella sua patria, la California.

Una situazione spiacevole per il Principe, anche se niente è ufficiale e al momento si tratta solo di gossip. Ma, se dovesse accadere davvero, non sarebbe per nulla piacevole.

Il libro su Meghan e Harry: la storia finirà in lacrime

Oltre a questo nuovo gossip sui Duchi di Sussex, all’inizio di questo mese in Inghilterra è uscito un nuovo libro su di loro, intitolato “La vendetta: Meghan, Harry e la guerra tra i Windsor”.

L’autore è il giornalista investigativo Tom Bower che, tra le pagine del nuovo libro, rende pubbliche nuove voci e rumors sull’ex coppia reale, alcune davvero assurde.

Tra queste c’è la rivelazione di una dama di compagnia della Regina Elisabetta II: parliamo di Lady Susan Hussey, con la sovrana fin dagli anni ’60.

Come si legge nel libro, pare che Lady Susan si sia lasciata andare a commenti poco piacevoli su Meghan e Harry, durante i preparativi per le nozze. La donna pensava già all’epoca che tutto sarebbe finito male, addirittura “in lacrime” diceva.

Lady Susan era stata designata nello staff delle dame che avrebbero dovuto istruire Meghan alla vita Reale, forse proprio per questo le sue parole hanno un senso.

Probabilmente, durante le “lezioni di etichetta”, la dama di compagnia della Regina si era accorta che quello non era l’ambiente giusto per la Markle e che, per via del suo carattere sovversivo, le cose non sarebbero andate come avrebbero dovuto.