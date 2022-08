Ci pulisci cucina e bagno, ma puoi usarlo anche nell’orto: questo ingrediente è miracoloso

Sì, è vero, non sempre è piacevole dedicarsi alle pulizie domestiche, specie durante l’estate, quando l’unico pensiero è trascorrere le giornate in spiaggia all’insegna del relax!

Ma esiste un ingrediente – solitamente utilizzato in cucina – che può aiutarci a rendere la nostra casa pulita e splendente in poco tempo e a costo zero. Scopriamo insieme, dunque, tutti i modi in cui il lievito di birra può esserci d’aiuto.

Tutti noi possediamo uno o più ripiani dedicati ai detersivi utilizzati per pulire. Oramai ne esiste uno per ogni superficie… ma quanto ci costano! Oltre a essere costosi, i prodotti destinati alle pulizie spesso sono inquinanti, e se respirati quotidianamente, possono anche essere nocivi per la salute.

I rimedi della nonna servono proprio a questo: a spendere poco; preservare la nostra salute e quella dell’ambiente e ottenere, al tempo stesso, un risultato eccellente. Il lievito di birra, quello che fino a oggi abbiamo utilizzato solo per impastare pane, pizze e focacce, in questo caso può fare al caso nostro. Tale ingrediente, infatti, non solo può essere un valido alleato per la pulizia di bagno e cucina, ma può anche fungere da concime naturale per l’orto.

Pulizie con il lievito di birra

Con l’aiuto del lievito scopriremo che fare le pulizie non è mai stato così conveniente, facile e veloce. Quanto è complicato, infatti, pulire a fondo il forno, e cercare di eliminare tutte le macchie che si creano al suo interno? Per farlo, proviamo a creare un composto a base di acqua e lievito di birra.

Da questa miscela formata da due semplici ingredienti ne ricaveremo una “pasta“; non dovremo fare altro che spalmarla nel forno, sulle parti interessate dalle incrostazioni. Una volta lasciato agire il composto per tutta la notte, non ci resta che eliminarla e goderci il risultato.

Possiamo utilizzare lo stesso metodo anche per provvedere alla pulizia del wc e all’eliminazione dei cattivi odori all’interno di esso, ma con un procedimento leggermente diverso. In questo caso, portiamo a ebollizione 300ml d’acqua e, successivamente, diluiamo 10g di lievito di birra e un cucchiaio di zucchero.

Una volta terminata tale preparazione, versiamo nel water la soluzione ottenuta, lasciamo agire tutta la notte e, il giorno successivo, il nostro wc sarà come nuovo.

Benefici anche per l’orto

Non tutti sanno, inoltre, che il lievito di birra può essere utilizzato anche come ottimo fertilizzante naturale per il nostro orto. Anche in questo caso, avremo bisogno solamente del lievito, appunto, e di semplice acqua.

La soluzione ottenuta dovrà essere riposta in un apposito contenitore e spruzzata direttamente sulle radici delle piante.

Avere un orto sano e produttivo a costo e impatto ambientale zero non è mai stato così facile.