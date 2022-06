Chiellini sbarca in America, inizia la sua avventura in MLS!

Dopo una vita alla Juventus Giorgio Chiellini ha deciso di concludere la sua strepitosa carriera fuori dall’Europa dove, proprio oggi, si è presentato ai Los Angeles dove è stato accolto con grande entusiasmo dai suoi nuovi tifosi americani



Un grande sorriso e tanta voglia di cominciare per Giorgio Chiellini che ha salutato l’Italia per concludere la sua meravigliosa carriera da calciatore all’interno di un campionato dove spesso gli italiani hanno fatto la differenza.

Chiellini si è presentato alla stampa americana dimostrando fin da subito un ottimo e fluido inglese, rispondendo con la sua solita precisione ed educazione a tutte le domande che i giornalisti gli hanno rivolto.

Chiellini in America ma con la Juventus sempre nel cuore!

Giorgio Chiellini ha già conquistato i suoi nuovi tifosi dimostrando di conoscere bene la lingua inglese e di intendersi anche di MLS, campionato che l’ex campione bianconero ha rivelato di seguire con passione da diversi anni.

La storica bandiera bianconera ha risposto anche a qualche piccola domanda sulla “sua” Juventus augurandosi di vedere presto Paul Pogba con la maglia della sua squadra del cuore e facendo un grande in bocca al lupo ai suoi ex compagni per nuova stagione di Serie A.

A Los Angeles Chiellini troverà una squadra forte, prima in classifica e che si è rinforzata molto durante questa sessione di calciomercato riuscendo a trattenere la stella Carlos Vela e piazzando il grande colpo Gareth Bale, atteso in America proprio in queste ore

Il difensore italiano indosserà la maglia numero 14 abbandonando dunque la storica maglia numero 3, sempre indossata sia con la Juventus che con l’Italia.

Chiellini ha rivelato come la scelta di venire a giocare in America sia stata mossa dal desiderio di provare un’esperienza diversa e di voler portare la sua famiglia in un nuovo Paese.

Motivato e pronto per la sua nuova avventura “il Chiello” debutterà in MLS il prossimo 8 luglio quando la sua squadra sfiderà i Los Angeles Galaxy.