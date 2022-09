Chiavi vecchie, MAI gettarle nella spazzatura: puoi riciclarle in tantissimi modi

Quante volte ci ritroviamo con delle chiavi vecchie e le buttiamo via, proprio perché non servono più? Grande errore, considerando che si possono riciclare in mille modi diversi.

In un mondo dove tutto scorre veloce, anche il riciclo sembra oramai essere qualcosa di molto difficile da concretizzare. È molto importante per preservare l’ambiente e il futuro della Terra, per questo motivo è fondamentale cercare di utilizzare oggetti vecchi in vari modi diversi. Un esempio? Le chiavi vecchie, affascinanti e ricche di storie da raccontare, non dovrebbero mai essere gettate via ma usate per dar vita a novità interessanti. Un uso in particolare è di grandissimo valore.

Buttare via le chiavi vecchie, quanto inquinano?

Il mondo è al limite e la natura chiede aiuto. L’Agenda del 2030 mette in campo moltissime nuove abitudini che man mano stanno diventando realtà, seppur la strada verso il completo rispetto dell’ambiente sembra essere lontanissimo.

Per questo motivo, moltissime persone usano il riciclo creativo e si ingegnano ogni giorno per trovare soluzioni alternative ai rifiuti. Una volta, ogni cosa diventava un rifiuto perché solo acchiappa polvere e spazzatura. Oggi tutto è cambiato e si deve cercare di aprire la mente scatenando completamente la fantasia.

Grazie al riciclo creativo, moltissimi oggetti oramai vecchi riprendono vita e si contribuisce ad una vita sulla terra sostenibile e sana. Le chiavi vecchie, in particolare, non dovrebbero essere mai buttate perché inquinano l’ambiente e sono difficili da smaltire.

Creare nuovi oggetti o nuovi strumenti è sicuramente un modo ottimo per dare a queste chiavi la seconda vita che si meritano.

Chiavi vecchie: ecco come riciclarle

In una scatola dimenticata avete trovato tantissime chiavi oppure dopo un cambio di serratura, quelle vecchie non servono più? Prima di tutto non devono essere gettate nella spazzatura, perché ogni chiave ha una potenzialità nascosta ed è perfetta per essere riciclata.

Come fare? Prendere lo smalto per unghie del colore che si desidera e dipingere la chiave, lasciar asciugare e poi effettuare una nuova passata di smalto.

Subito dopo, prendere un pennarello indelebile e disegnare dei fiori o riportare i nomi dei fiori sulla testa della chiave, riprendendo tutti i fiori/piante che ci sono in giardino. Una volta che sono pronte si potranno mettere dentro i vari così che ognuno abbia il suo nome personalizzato.

Se ci sono tantissime chiavi da usare, possono diventare delle decorazioni di Natale:

Prendere 4 chiavi e disporle a croce incollandole tra loro con la colla apposita

Ripetere con altre 4 chiavi disponendole in maniera diversa, creando un effetto diverso da prima

disponendole in maniera diversa, creando un effetto diverso da prima Cospargerle completamente di colla vinilica e poi di brillantini colorati di bianco, oro e argento.

Non resta che attaccarle sull’albero di Natale per un effetto sorprendente.

Non è finita qui: quante volte si perde il segno dello scotch dopo che è stato utilizzato? La chiave diventa l’alleata perfetta, da applicare sul punto di apertura così da non doversi più stressare. Ovviamente, queste sono solo alcune idee da provare a mettere in pratica ma con la fantasia si può arrivare ovunque creando cose bellissime.