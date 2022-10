Chi è Alex di Giorgio: fidanzato, età e vita privata del nuotatore

Alex Di Giorgio è un famoso e seguitissimo nuotatore italiano che ha rappresentato il nostro paese ai giochi olimpici. Ma chi è davvero Alex di Giorgio? Scopriamolo.

Nato a Roma il 28 luglio del 1990, Alex di Giorgio è conosciuto per essere un ottimo nuotatore, specializzato soprattutto nello stile libero. Alex ha rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici, finendo la gara con un decimo posto a Londra nel 2012 e con un nono posto a Rio de Janeiro nel 2016.

Il suo rapporto con la tv inizia quando per un periodo era diventato un papabile concorrente del Grande Fratello VIP nell’edizione che vedeva concorrente Tommaso Zorzi. Il suo ingresso infatti era voluto principalmente per suscitare l’interesse di Tommaso. Purtroppo però, per impegni personali e professionali ha dovuto a malincuore rinunciato alla possibilità di partecipare al programma. Adesso però è stata confermata la sua presenza ad ottobre nel programma Ballando delle stelle, dove Alex sarà uno dei concorrenti. Ma conosciamolo meglio.

Alex Di Giorgio non nasconde la sua omosessualità e infatti per un periodo era di dominio pubblico l’informazione che lui stesse insieme a Ivano Marino, famoso per essere stato un ex corteggiatore di Uomini e Donne di Maria De Filippi, che però ha avuto in passato degli atteggiamenti di persecuzione nei confronti di Alex, che alla fine non ha potuto fare altro che chiudere questa relazione. I due si sono poi ritrovati al processo, dove Ivano venne poi condannato ad un anno e due mesi di carcere, con l’accusa di stalking, sostituzione di persona e diffamazione.

Sembra infatti che Ivano avesse creato dei profili falsi per poter controllare e scrivere all’ex.

Ivano si è sempre detto non colpevole ma il tribunale lo ha condannato.