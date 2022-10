Che fine ha fatto la donna che ha fatto i primi sestini al mondo? Ecco tutta la famiglia oggi

Ecco come sono diventati oggi i membri della famiglia della donna che ha messo al mondo i primi sestini della storia. Sono irriconoscibili.

Conoscevate la storia della donna che ha messo al mondo 6 figli? Oggi i sestini sono davvero irriconoscibili. La sua storia vi farà commuovere.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire come sono adesso i membri della famiglia che aveva accolto ben 6 figli in una volta sola.

La storia della donna che partorì 6 figli

L’ecografia sembrava richiedere molto tempo, ma Janet Walton non era preoccupata. Aveva notato un leggero cambiamento nell’espressione dell’ecografista e aveva chiesto se c’era un problema:

“Ha detto, beh, sembra che tu ne stia aspettando più di uno. Così ho pensato, evviva! Sono gemelli. dopo tanto tempo ci siamo riusciti e ora sono addirittura 2”

Janet e suo marito, Graham, non potevano essere più elettrizzati: avevano cercato di avere un bambino per cinque anni ed erano al loro tredicesimo ciclo di farmaci per stimolare le sue ovaie, che non avevano mai funzionato correttamente, a produrre ovuli.

Sarebbe stato il loro ultimo tentativo e, all’improvviso, ne facendo due. Poi l’ecografista chiamò un medico e, ricorda Janet, l’umore nella stanza iniziò a cambiare. Più persone si accalcavano, c’erano un sacco sussurri e tutto sembrava esigere molto tempo:

“Alla fine ho chiesto cosa stesse succedendo e Fu allora che il dottore sganciò una bomba. Ha detto che si trattava sicuramente di una gravidanza multipla. stavo per avere sei bambini”.

La storia di quel momento ha ormai 30 anni. Le probabilità che questa gravidanza andasse a buon fine erano davvero remote, eppure Janet ce l’ha fatta.

Ecco come sono diventati oggi i sestini

I bambini dell’epoca oggi sono degli adulti. La piccola numero due era Luci, che oggi lavora come hostess di una compagnia aerea mentre la numero uno, Hannah, è un’insegnante di scuola elementare. La numero sei, Jennie, gestisce un negozio di dolci retrò a Leeds mentre la numero tre, Ruth, è una receptionist.

La numero cinque, Kate, lavora nelle risorse umane e la numero quattro, Sarah, è in congedo di maternità dal suo lavoro in un centro medico: quattro mesi fa, lei e il suo compagno, Kieran, hanno dato alla luce un bambino.

Spesso le sorelle si riuniscono nella casa dei genitori a Wallasey: Hannah è l’unica che vive ancora lì, ma quattro delle sue sorelle vivono a pochi minuti di auto.

Ecco di seguito la famiglia in una foto recente:

E voi conoscevate la storia della donna che ha commosso l’opinione pubblica 30 anni fa? La sua era una gravidanza quasi impossibile da portare importo, eppure ce l’ha fatta. Oggi le donne sono tutte adulte con una vita professionale e personale ben formate. La famiglia è più unita che mai.