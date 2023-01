Che fine ha fatto il ballerino Tommaso Stanzani? Vita stravolta dopo Amici

Tommaso Stanzani, ricordate il famoso ballerino di Amici? La sua vita è completamente cambiata dopo il talent. Ecco che cosa ne è stato di lui.

L’ex pupillo di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani, ha cambiato vita. Che fine ha fatto dopo Amici? Dall’amore alla professione, oggi sta vivendo un nuovo capitolo.

Tommaso Stanzani, dal pattinaggio ad Amici

Nato nel 2001 a Bologna, Tommaso Stanzani è un ballerino dal talento straordinario. L’abbiamo conosciuto tutti per la sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, Amici 20. Lui, che si è dedicato al ballo solo negli ultimi anni della sua vita, ha iniziato la sua carriera da sportivo come danzatore di pattinaggio artistico.

Tuttavia, 2019 decide però di dare una svolta alla sua vita e di dedicarsi alla danza. Prima di partecipare ad Amici, Tommaso Stanzani ha avuto un’altra esperienza televisiva. Ha preso parte a Italian’s Got Talent nel 2016, portando sul palcoscenico di Mediaset la sua bravura per l’appunto nella disciplina di pattinaggio.

Questa è una passione trasmessagli dai genitori, anche loro pattinatori. La mamma, per esempio, per tanti anni è stata la coreografa del figlio. Apprezzato da tutti nella famosa accademia mariana per il suo incredibile talento, ha davanti a sé un futuro brillante nel mondo della danza.

Dopo Amici, per un po’ di tempo, però, di lui si sono perse le tracce. Che cosa ne è stato del bravissimo danzatore? La sua vita completamente cambiata dopo il famoso programma di Canale 5.

La nuova vita del nuovo ballerino di Amici

È stato uno dei protagonisti più amati di Amici 20, Tommaso Stanzani. Sebbene sia arrivato in finale, è stato eliminato però a poche puntate dalla serata conclusiva. Come ha dichiarato lui stesso in varie interviste post programma, non si aspettava di esser fatto fuori dal programma.

In ogni caso, Amici è stato però per lui un trampolino di lancio, una scuola che gli ha permesso di crescere non solo come artista ma anche come persona. Dopo il talent, Tommaso ha avuto diverse possibilità lavorative.

L’ex pattinatore ha lavorato in varie trasmissioni televisive ed è entrato nel corpo di ballo di diversi professionisti italiani. Ha ballato con il cast di Battiti Live, ha partecipato sempre come ballerino al programma di Milly Carlucci, Il cantante mascherato, e ha accompagnato Andrea Bocelli nel suo tour europeo.

Arisa gli aveva promesso di prendere parte a un videoclip di un suo brano ma si è dimenticata nella promessa fatta. Ci ha pensato però Ermal Meta a portarlo in alto facendolo partecipare al videoclip del suo pezzo “Stelle cadenti”.

Stanzani oggi è il pupillo di Fiorello. Il giovane danzatore sta prendendo parte a Viva Rai 2! La sua esibizione a torso nudo nudo e con un freddo glaciale ha fatto rimanere tutti di sasso.

È poi balzato agli onori della cronaca rosa per la sua relazione con Tommaso Zorzi, il vincitore del Grande Fratello Vip. E’ stato un colpo di fulmine tra i due che hanno iniziato immediatamente una convivenza a Milano.

Purtroppo, dopo quasi due anni insieme, qualche mese fa i due hanno deciso di dirsi addio. Ancora poco chiare le motivazioni che hanno portato i due bellissimi a troncare la loro relazione.

Ma ormai questa storia è acqua passata. Tommaso Zorzi è andato avanti e anche Stanzani che proprio di recente è stato beccato in compagnia di Francesco Sabatino, un altro ballerino con il quale si mormora sia legato da un rapporto di amicizia particolare già da diverso tempo.

Seguitissimo sui social dove conta oltre 488.000 follower, spesso vediamo il ballerino mostrarsi non soltanto durante le sue esperienze professionali ma anche in scatti di vita quotidiana da solo o in compagnia di amici e persino di alcuni ex colleghi della scuola mariana come Martina Miliddi. Insomma, dopo Amici, la vita di Tommaso è cambiata in positivo.