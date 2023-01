1.000€ di multa a chi compie questo comunissimo gesto al casello autostradale

Più di 1000 euro di multa a chi compie questo banale gesto al casello autostradale. Si rischia davvero grosso.

Gli automobilisti devono prestare massima attenzione alle regole imposte dal Codice della Strada e devono essere sempre perfettamente aggiornati in merito alle regole codicistiche. Capita di prendere l’autostrada e di trovarsi a pagare il pedaggio al casello autostradale. Bisogna prestare molta attenzione a come ci si comporta quando ci si trova in autostrada, in particolare al casello autostradale.

Il Codice della Strada è molto chiaro in merito alle regole comportamentali da mettere in atto e le Forze dell’Ordine sono pronte ad intervenire per sanzionare l’infrazione compiuta dall’automobilista.

È l’articolo 176 del Codice della Strada a disciplinare i comportamenti dei conducenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane. L’articolo menzionato disciplina gli obblighi ed i divieti di comportamento da tenere per chi conduce i veicoli sulle strade extraurbane ed autostrade. Inoltre, l’articolo 176 del Codice della Strada disciplina le modalità di pagamento del pedaggio autostradale e prevede l’irrogazione di specifiche sanzioni nel caso di violazione delle regole codicistiche. Tra le varie regole comportamentali oggetto di pesante ammenda pecuniaria ce n’è uno che comporta anche la decurtazione di dieci punti dalla patente di guida. Si tratta di un comunissimo gesto che compiamo tutti al casello autostradale. È un grave errore che deve essere evitato.

Casello autostradale: ecco l’errore banale che tutti quanti compiamo

C’è un gesto banale che compiamo quando ci troviamo al casello autostradale. Scopriamo in quale caso scatta la multa. Quando si viaggia in auto lungo la strada extraurbana ed in autostrada, è necessario non distrarsi e tenere sempre gli occhi ben aperti sulla strada. È bene sempre essere prudenti ed evitare distrazioni, tra cui l’utilizzo dello smartphone o il fumare la sigaretta in auto.

Una piccola distrazione anche solo per vedere il panorama può costarci davvero caro. Quindi, è sempre bene tenere gli occhi puntati sulla strada. Condurre una vettura sull’autostrada o su una strada extraurbana prevede l’adozione di comportamenti specifici, anche per quanto concerne il rispetto dei limiti della velocità.

Ad esempio, se avverti un malore devi fermarti con la tua vettura sulla corsia di emergenza e mai sulla carreggiata o sulle rampe. Sulla corsia di emergenza puoi sostare per un massimo di tre ore e la vettura deve essere segnalata.

Per quanto concerne i divieti, devi sapere che non puoi procedere in contromano o fare retromarcia in autostrada. Inoltre, non puoi affiancarti ad un’altra vettura che procede nella stessa corsia. Non è possibile circolare lungo la corsia di emergenza. A possibile transitare sulla stessa solo se ti trovi a 500 metri dallo svincolo.

Per quanto concerne il pagamento del pedaggio, può essere effettuato o attraverso modalità automatiche, tramite sistemi di telepedaggio o sistemi di Telepass o attraverso modalità manuali. L’importo del pedaggio viene calcolato tenendo conto del titolo di viaggio ritirato in entrata. Nel caso in cui tu sia sprovvisto del titolo, il pedaggio viene computato tenendo conto del casello di entrata più lontano. Vicino alle barriere di ingresso e di uscita al casello autostradale devi ridurre la velocità e metterti in fila tenendo conto delle indicazioni fornite dalla segnaletica.

Casello autostradale: quali sanzioni si rischiano?

La violazione e l’infrazione delle regole contenute all’articolo 176 del Codice della Strada comporta l’irrogazione di una sanzione di importo fino a 10.000 euro. Fare retromarcia al casello autostradale può costare fino ad oltre 1.700 euro e anche dieci punti di patente. Viene irrogata una multa di importo compreso tra i duemila e gli ottomila euro nel senso di marcia opposto, oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida.