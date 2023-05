Che fine ha fatto Ettore Andenna dopo Giochi senza Frontiere? Irriconoscibile

Il celebre conduttore di Giochi senza Frontiere, Ettore Andenna, è sparito dalla TV e oggi conduce una vita completamente diversa.

Ricordate il celebre conduttore di Giochi senza Frontiere? Si, parliamo proprio di Ettore Andenna. Oltre alla trasmissione menzionata prima, che ha condotto, lo ricordiamo anche per aver condotto “La bustarella” su Antenna 3. Comunque, è stato Giochi senza Frontiere a regalargli la fama. Dopo la conduzione di diverse edizioni della trasmissione, però, Andenna è gradualmente sparito dalle scene. Come mai? Cosa gli è successo?

Un volto iconico della TV per i giovani

Giochi senza Frontiere è un programma iconico nella memoria di tanti, ormai non più giovani, italiani. Il format partì su Rai 2 nel 1965 e ha visto succedersi diversi conduttori: Enzo Tortora, Giulio Marchetti e Rosanna Vaudetti. E poi lui, Ettore Andenna. Ed è stato proprio Giochi senza Frontiere a regalargli la fama per cui lo ricordiamo oggi.

Ettore Andenna è nato il 5 giugno 1947 a Torino, e ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni ’70. È diventato un vero e proprio idolo per milioni di spettatori grazie al suo coinvolgimento nella trasmissione internazionale “Giochi senza Frontiere“.

La trasmissione, andata in onda per oltre vent’anni dal 1965 al 1988, presentava squadre di concorrenti provenienti da diverse città europee, che si sfidavano in una serie di divertenti prove di abilità fisica.

Andenna ha saputo intrattenere il pubblico con il suo entusiasmo contagioso, il suo sorriso accattivante e il suo stile unico. Era un conduttore carismatico e appassionato, in grado di coinvolgere gli spettatori con il suo carisma e la sua energia travolgente.

Grazie al suo talento comunicativo, Ettore Andenna è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di giochi televisivi. La sua presenza carismatica ha reso “Giochi senza Frontiere” un successo duraturo, contribuendo a trasformare il programma in una pietra miliare della televisione italiana.

Anche dopo la fine della trasmissione, Andenna è rimasto nell‘immaginario collettivo come uno dei grandi volti della televisione italiana, lasciando un segno indelebile nella storia dei giochi televisivi.

Com’è Ettore Andenna oggi

Andenna ha presentato la trasmissione per molte edizioni. Prima di questa esperienza, comunque, ha operato come europarlamentare per il Partito Socialista Democratico italiano. Dopo l’esperienza televisiva, però, di Ettore Andenna si sono perse le tracce. Cosa ne è stato dell’amato conduttore?

È lui stesso a raccontarlo. Per 4 anni le uniche offerte lavorative che ha ricevuto in TV erano televendite, nient’altro. E nonostante questo, le repliche delle trasmissioni che aveva condotto continuavano ad andare in onda, cosa che portava la gente a chiedersi che fine avesse fatto il conduttore.

Il presentatore commenta la situazione dicendo che “una volta c’era un sistema meritocratico, ora un sistema di riconoscimento in base all’accostamento politico”. Parole amare le sue, dopo essere stato praticamente messo da parte nonostante l’impegno profuso nel suo lavoro e i risultati portati a casa.

Oggi, Andenna conduce qualche programma su canali come Milano Pavia TV ma la sua vita è molto diversa dal passato. Andenna vive a Grazzano di Badoglio, in Piemonte, con la moglie, Diana Scapolan, la quale l’ha aiutato a trovare una nuova strada. In quanto veneta, Diana è particolarmente legata alla natura e alla terra. Ed è per questo che insieme hanno avviato un’azienda agricola in cui allevano polli.

Nello specifico, l’azienda è gestita dai figli di Ettore, mentre lui ha un ruolo di supervisione. Nelle sue giornate, in base a quanto racconta, Andenna fa “il bravo pensionato”: va a dormire dopo le due del mattino, si alza tardi, legge il giornale e gioca a golf.