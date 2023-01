Charlotte Casiraghi scoop, cicogna a Monaco? Lo scatto emoziona i sudditi

Dal Principato di Monaco arriva un indiscrezione che riguarda Charlotte Casiraghi e che rallegra tutto il popolo monegasco. Ecco di quale si tratta.

Tra le famiglie reali più famose e più chiacchierate di tutto il mondo c’è anche quella del Principato di Monaco che ultimamente sta facendo parlare di sé per via di alcune questioni famigliari.

Fino a qualche mese fa, infatti, i riflettori erano puntati sulla principessa Charlene e l’attenzione era rivolta al suo allontanamento dal Principato per via di un’infezione contratta in Sud-Africa.

Charlene ai ferri corti con tutti?

La questione è balzata subito sui tabloid per via dell’insinuazione di alcuni sudditi e alcuni giornalisti del posto del fatto che il vero motivo del suo ricovero fosse per via di un’operazione al volto non riuscita.

Per questo motivo, le apparizioni della principessa furono molto discusse anche per via dell’uso della mascherina e tutti quanti hanno cominciato a pensare che davvero la donna avesse subito dei problemi al viso.

Solo successivamente, il Principe Alberto e poi la stessa Charlene hanno dichiarato che queste voci erano del tutto infondate così come lo sono state quelle che volevano una separazione imminente tra i due.

La donna, infatti, sembra essere tornata più in forma che mai e ultimamente si è vista in compagnia di suo marito e dei suoi figli in tanti eventi che hanno avuto a che fare con le festività natalizie.

In particolar modo, ultimamente è stata anche presente al funerale dell’Arcivescovo di Monaco, che è scomparso a 80 anni a seguito di un’infarto. L’uomo oltre ad aver battezzato i suoi figli, aveva celebrato le nozze tra Charlene e Alberto.

A presenziare al funerale c’era anche Carolina di Monaco, cognata della principessa, con il quale sembra non ci sia stato nemmeno uno sguardo e l’astio tra le due avrebbe avuto ripercussioni anche per un lieto evento da parte di Charlotte Casiraghi.

L’evento sfarzoso

La musa di Chanel, infatti, pare aver dato una lieta notizia durante uno sfarzoso evento dove avrebbe annunciato alla sua famiglia l’arrivo di un terzo figlio da parte del suo secondo marito, Dimitri Rassam.

Una fonte vicino al settimanale Voici, sembra aver affermato che Charlotte avrebbe da sempre avuto il sogno di avere una famiglia numerosa e di avere come punto di riferimento sua madre.

Proprio per questo, sembra che la donna, abbia preferito non invitare sua zia Charlene all’evento proprio per evitare che si creino situazioni imbarazzanti tra la principessa e sua madre.

Questo, non avrebbe fatto altro che confermare l’astio tra le due donne e sembra che la cosa potrebbe riguardare anche la nipote di Alberto che ha deciso di estromettere dalla notizia del lieto evento Charlene.

Qualora la notizia si rivelasse vera, Charlotte diventerebbe madre per la terza volta e chissà se diversamente dalla seconda gravidanza, la donna riuscirà a passare dei momenti felici dato che come Kate Middleton, ha sofferto di depressione post-partum.

Non ci resta quindi che attendere alcune settimane per avere conferma se Charlotte Casiraghi diventerà nuovamente madre o se si tratta di un rumors messo in circolazione.