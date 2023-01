Dopo che è entrata in vigore la nuova legge di bilancio, alcuni parametri riguardo alle misure edilizie sono cambiati. Lo scopo del Governo è quello di testare quanto siano efficaci alcuni strumenti nel corso degli anni a venire.

È stato quindi eliminato il bonus facciate mentre lo sconto per eliminare le barriere architettoniche è stato prorogato. Modificato totalmente anche il superbonus mentre il bonus elettrodomestici prevede delle modifiche tra cui il cambiamento per il tetto.

I cambiamenti dei vari bonus casa dopo la manovra 2023

Grande è stato il cambiamento introdotto dalla manovra 2023 in cui i bonus casa sono stati stravolti totalmente.

Lo scopo del Governo è stato quello di eliminare i rinvii anche se l’obiettivo principale resta quello di rendere gli strumenti sempre più efficaci.

Ma quali sono i bonus che possono essere utilizzati da oggi fino al 2025? E quali sono i cambiamenti introdotti attraverso la nuova legge di bilancio?

Partiamo dal superbonus, una misura che il governo ha modificato totalmente passando al 110%, per scendere al 90%.

E questo ciò che è accaduto per i condomini a patto che l’assemblea sia stato in grado di deliberare i lavori prima del 18 novembre 2022 mentre la Cilas deve essere stata presentata entro il 31 dicembre.

I condomini non saranno costretti a rispettare altri paletti anche se, dal 2024 ci sarà poi un altro taglio in quanto il superbonus passerà al 70% per scendere poi, nel 2025, al 65%.

Superbonus villette quoziente familiare

Se fino al 30 settembre del 2022 è stato portato avanti almeno il 30% dell’intervento totale nelle case unifamiliari, il superbonus sarà ancora al 110%.

E’ questo un qualcosa che potrà essere sfruttato però entro il 31 marzo del 2023.

Oltre l’avanzamento dei lavori, le villette prima casa in cui il proprietario o il titolare hanno un reddito che non supera i 15.000 euro annuale, possono utilizzare il bonus del 90% entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

E’ molto importante però che i lavori vengano iniziati dal mese di gennaio.

Per quanto riguarda il quoziente familiare, è molto importante sapere che questo cambia in base all’isee e non fa riferimento ne ai patrimoni né ai redditi.

Sappiamo infatti che, in base a ciò che spiega il Sole 24 Ore, ciò di cui si tiene presente è la somma dei redditi complessivi dei familiari che viene poi diviso per il coefficiente formato dalla somma di diversi elementi: “ il contribuente vale 1, se c’è il coniuge si aggiunge +1 (idem se c’è un convivente o un soggetto unito civilmente), un familiare a carico vale +0,5. Andranno considerati i redditi conseguiti nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa”

Bonus mobili e elettrodomestici insieme a bonus barriere architettoniche e bonus casa Green

Per quanto riguarda il bonus mobili ed elettrodomestici, il tetto di spesa nello scorso anno era pari a 10.000 euro.

Nel 2023 sarebbe dovuto scendere a 5.000 euro anche se poi si è scelto di andare verso una direzione diversa fissandolo poi a 8.000 euro in modo tale da evitare un depotenziamento eccessivo.

Un bonus che è diventato molto importante ai fini di ristrutturazione delle varie abitazioni nel momento in cui si procede l’acquisto di grandi elettrodomestici o mobili uniti poi a quello che è stato il lavoro di restauro principale.

Il bonus facciate invece è scaduto nel 2022 anche se è possibile ricevere una proroga fino al 2025.

In quest’ultimo caso però si fa riferimento al bonus barriere architettoniche che può essere sfruttato a 75%.

Uno sconto fiscale che può essere usato per piattaforma elevatrici, montacarichi e ascensori insieme a tutti quei lavori appartenenti alla classifica delle norme tecniche tra cui anche la rimozione di barriere architettoniche.

All’interno dell’ultima manovra è stato anche inserito un provvedimento già presente in quel periodo di tempo che andava dal 2016 al 2018.

Si tratta di un bonus che adesso potrà essere sfruttato fino al 31 dicembre 2023.

Si tratta della possibilità di recuperare, nel corso di 10 rate, la metà dell’IVA versato nel momento in cui si è proceduto all’acquisto di un’abitazione appartenente ad una classe energetica A e B.

Ovviamente stiamo parlando del bonus casa green il cui scopo è quello di migliorare la ripresa del mercato immobiliare.

Tutti gli altri bonus

Con la fine dell’anno è terminato anche il Sisma bonus e quell’agevolazione al 110%.

Non è stato eliminato del tutto in quanto, fino alla fine del 2024 si può ottenere una detrazione fino al 85%.

Fino al 2024 è stato prorogato il bonus verde, un’assicurazione che consiste in una detrazione IRPEF pari al 36% di tutte quelle spese portate avanti per diversi interventi tra cui: sistemazione di pertinenze o recinzioni, diario verde scoperte, di impianti di irrigazione, realizzazione di coperture o giardini pensili.

Il bonus ristrutturazione, che prevede attualmente una detrazione del 36%, è stato prorogato fino alla fine del 2024 imponendo però un limite di spesa non superiore ai 96.000 euro.

Nel momento in cui non vi saranno cambiamenti, dal primo gennaio del 2025 il beneficio tornerà in essere con quella che era l’aliquota originale ossia il 36% per un importo non superiore a 48.000 euro.

Una detrazione divisa in 10 quote durante l’anno dello stesso importo.

Dal primo gennaio del 2017 fino al 31 dicembre del 2024 continuerà ad essere in atto anche il sisma bonus, una detrazione del 50%, per un importo non superiore a 96.000 euro che può essere divisa in cinque quote annuali dello stesso importo.

La detrazione risulta essere più alta del momento in cui, quando si portano avanti quegli interventi, in cui si va a diminuire il rischio sismico fino a due classi.

L’ultimo bonus di cui parliamo è l’eco bonus il quale è stato prorogato fino al 2024.

Questo prevede una detrazione fino al 65%, e comprende quei lavori il cui scopo è quello di migliorare l’efficienza energetica dei vari edifici.