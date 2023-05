Charlene e Carolina di Monaco, sbuca l’accordo tenuto nascosto: la verità a galla

By

Ormai è risaputo della rivalità che c’è tra Charlene e Carolina di Monaco, ma non tutti sanno che tra le due donne ci potrebbe essere un accordo che è stato tenuto nascosto per tantissimo tempo: scopriamo cosa è accaduto.

Come saprete, tra Charlene e Carolina di Monaco non corre buon sangue, infatti, la moglie del Principe Alberto è la rivale numero uno di Carolina. Neanche la malattia di Charlene le avrebbe fatte riavvicinare. Ma da poco è venuta a galla una verità nascosta, ovvero, tra le due ci potrebbe essere un accordo segreto che è stato mantenuto nascosto per tantissimo tempo: tutti i dettagli.

La rivalità tra Charlene e Carolina di Monaco

Nel rapporto tra le due donne più importanti di Monaco ci sono tanti problemi. Secondo alcune fonti vicino a Palazzo Grimaldi, Carolina ha sempre tentato di allontanare sua cognata da suo fratello Alberto. La maggior parte dei sudditi monegaschi, però, sono sempre stati dalla parte di Charlene.

Invece, la figlia di Carolina, Charlotte Casiraghi, si è sempre mostrata sorridente e affettuosa nei confronti di sua zia, infatti, sono molto legate. Ma poco fa, è venuta finalmente a galla tutta la verità sul rapporto tra le due. In particolare, avrebbero stretto un accordo segretissimo: scopriamo di più.

L’accordo nascosto tra Charlene e Carolina di Monaco

La rivista People è tornata a parlare del rapporto conflittuale che c’è tra Charlene e Carolina di Monaco. La tensione si è sempre avvertita anche in pubblico, ma ora avrebbero raggiunto un accordo che avrebbe calmato le acque, nel magazine si legge:

“Un accordo nascosto tra Charlène e Caroline si rivela in pieno giorno”

Secondo la rivista tedesca, Charlene avrebbe ripreso in mano la sua vita e soprattutto il suo potere sulla Rocca e sul Palazzo Grimaldi. Carolina, rappresentava la first lady, prima dell’arrivo di sua cognata.

Ci sono stati diversi rancori che hanno portato un grande malessere a Charlene, ma ora sembrerebbe molto più tranquilla e serena, perché avrebbe architettato una strategia vincente contro la sorella di suo marito, facendo un accordo segreto e nascosto da tutti.

In cosa consiste questo patto? É semplice, le due si sarebbero divisi i compiti reali. In particolare, degli eventi culturali se ne occuperebbe Carolina di Monaco, mentre la principessa Charlene di Monaco svolgerebbe tutto ciò che riguarda lo sport. É possibile vederle insieme, solamente quando si tratta di eventi che coinvolgono l’intera famiglia.

Purtroppo dei dettagli dell’accordo non ne siamo a conoscenza, perché si tratta di un patto estremamente riservato, ma grazie a questa geniale idea, le due sembrerebbero vivere in maniera più tranquilla. Addirittura, il loro rapporto sarebbe migliorato dopo questo accordo segreto, ovviamente, i diretti interessati non hanno mai confermato e nemmeno smentito la notizia.