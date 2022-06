Charlene di Monaco sfigurata, nuova operazione: stravolta dal bisturi | Irriconoscibile

La principessa triste Charlene di Monaco è ormai tornata al Principato. Nelle ultime apparizioni pubbliche, però, i più hanno potuto notare qualcosa di strano sul suo volto.

Gli impegni pubblici per Charlene di Monaco sono tanti, spesso in compagnia di Alberto e figli al seguito.

Charlene di Monaco è tornata definitivamente al Principato

Dopo una lunga permanenza in Africa e diversi mesi in Svizzera, la principessa Charlene di Monaco sembrerebbe tornata definitivamente al Principato. Per questo motivo, la sua agenda è fitta di impegni pubblici accanto al marito Alberto. Spesso la coppia porta con se anche i due gemellini.

Purtroppo, però, non è tutto oro quello che luccica. La principessa triste, questo l’appellativo che si è conquistata Charlene di Monaco nel corso degli anni, sembra essere molto infelice. L’ex nuotatrice è diventata famosa per rilasciare ben pochi sorrisi in pubblico.

Soprattutto da quando sono trapelati alcuni dettagli intimi circa il suo matrimonio: ci sarebbe stata una forzatura nella loro unione nonché la firma di un contratto a cui attenersi da parte sua.

Inoltre, dalle ultime foto rilasciate su diverse testate, sembrerebbe che il volto della principessa sia seriamente provato.

I lividi sul volto

Tra gli altri dettagli dati in pasto alla stampa scandalistica ci sono stati la fuga di Charlene di Monaco prima del matrimonio, l’obbligo di rimanere sposata per almeno cinque anni, la fecondazione in vitro. Recentemente, poi, si sarebbe parlato di divorzio. Si dice che Charlene di Monaco percepisca 12 milioni di euro all’anno a patto di rimanere sposata con Alberto di Monaco.

Le voci sul presunto divorzio sono state messe a tacere con le ultime apparizioni pubbliche e i baci al marito. Non è un segreto che Charlene di Monaco abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica che, negli ultimi tempi, l’ha cambiata molto. Alberto, però, ha sempre negato gli interventi.

Recentemente, la principessa ha mostrato dei lividi sul volto che, stando ad una esperta, sentita da una rivista francese, potrebbero essere ricollegati a dei lifting cui Charlene si sarebbe sottoposta.

La Dottoressa Beatriz Estébanez, per la rivista Look, ha messo in luce come il lifting cui potrebbe essersi sottoposta Charlene le abbia conferito dei risultati piuttosto naturali ed armoniosi, che non le hanno cambiato espressione. Tali trattamenti, durano 10 anni circa ma vanno ripetuti.

Charlene di Monaco si sottoporrebbe a tali interventi per evadere e ribellarsi, in qualche modo, al contratto che la lega ad Alberto.