Charlene di Monaco, lo scatto fa preoccupare i sudditi: mai vista in questo stato

Charlene di Monaco, lo scatto fa preoccupare i sudditi. La moglie di Alberto II di nuovo malata? Ecco come è apparsa in pubblico.

Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Charlene di Monaco. La reggente monegasca, nella sua ultima apparizione pubblica, si mostra diversa. Ecco cosa starebbe accadendo.

Nuove preoccupazioni per Charlene di Monaco

Si ritorna a parlare nuovamente di Charlene di Monaco ma ancora una volta non con il cuore leggero. Da due anni all’incirca, i reggenti monegaschi sono al centro dell’attenzione mediatica per via di alcune questioni relative alla salute della principessa e al matrimonio complicato tra i due coniugi.

Due punti questi che tutto il mondo hanno fatto discutere. La ex nuotatrice sudafricana ha attraversato nel 2021 e anche nel 2022 un periodo personale davvero molto particolare.

Alcuni problemi di salute l’hanno allontanata dal marito, dai figli e dalla corte. Tuttavia, da qualche mese, la situazione sembrava finalmente essersi ripristinata. Charlene di nuovo in pubblico con il marito e i pargoletti, Jacques e Gabriella, pareva aver riacquistato il sorriso e la salute.

Ad oggi però la situazione sembra essere nuovamente drammatica. Che cosa è accaduto alla principessa? L’ultimo scatto fa spaventare e preoccupare i sudditi del mondo intero. Ecco come è apparsa la principessa in un’occasione pubblica molto importante.

Lo scatto che fa nascere tanti dubbi: ecco come è apparsa la principessa

Desta nuovamente preoccupazione la salute di Charlene di Monaco. Nella sua ultima apparizione pubblica, la moglie di Alberto II ha fatto preoccupare non solo i sudditi monegaschi ma anche quelli di tutto il mondo che la adorano e la venerano.

C’è un grande amore e un grande affetto nei confronti della ex nuotatrice sudafricana che è riuscita a conquistare davvero il cuore di milioni e milioni di persone. Le stesse persone che oggi temono però che la brutta malattia, che due anni fa ha colpito la principessa, sia tornata prepotentemente nella sua vita.

Ricorderete tutti che nel 2021 Charlene di Monaco ha subito diverse operazioni a seguito di un’infezione otorinolaringoiatrica che ha messo a repentaglio la sua esistenza.

Persino il cervello ha subito dei danni fortunatamente tutti riparati in tempo. La subdola malattia fece perdere a Charlene davvero molto peso. In alcuni scatti la principessa appariva magra, persino scheletrica, come se l’infezione avesse preso il sopravvento sul suo corpo e sulla sua mente.

Dopo un ricovero durato un anno in Sudafrica e un altro di cinque mesi in Svizzera, finalmente Charlene ritorna a Palazzo Reale e si ricongiunge con la sua famiglia. Fino a qualche mese fa, l’abbiamo vista anche in giro per Monaco o per il mondo in compagnia del consorte o dei figli a prendere parte a diversi eventi organizzati dal Principato.

Poi, tutto ad un tratto, di lei si perdono di nuovo le tracce fino a sabato 6 maggio quando la ex nuotatrice africana atterra con Alberto II a Londra. La coppia reale si è recata in Inghilterra per assistere alla incoronazione del nuovo sovrano britannico, Re Carlo III.

E proprio in questa occasione, uno scatto ha fatto preoccupare tutti. Nell’immagine che potete vedere poco più in basso c’è la principessa monegasca accompagnata a braccetto dal marito Alberto II.

Soffermatevi per un momento proprio sulla immagine di Charlene. Lei è sempre bellissima, indubbiamente, nel suo ambito bianco che non nasconde però delle forme più rotonde. A preoccupare è anche il suo viso che oltre ad apparire stanco e spento, agli occhi di tanti risulta anche particolarmente gonfio.

Che cosa è accaduto alla sovrana? La brutta malattia di qualche anno fa è tornata nuovamente nella sua vita? Qualcuno ha ipotizzato che la principessa stia assumendo farmaci cortisonici i quali le causerebbero un aumento di peso e gonfiore del viso.

Ma non è tutto. I due coniugi sono apparsi anche piuttosto freddi: nessuno sguardo complice, nessun sorriso. Silenziosi e malinconici, i loro sguardi e i loro atteggiamenti hanno fatto a tanti pensare che qualcosa tra di loro si sia effettivamente rotto, che ci sia un problema che li sta preoccupando e affliggendo.

Nel frattempo, da Palazzo Reale nessun comunicato è arrivato e da quando i due reggenti hanno lasciato l’Inghilterra, Charlene non si è ancora mostrata in pubblico. Ovviamente tutti si augurano che la brutta infezione che ha messo a repentaglio la sua vita non sia ritornata a fare capolino. Per il momento, restano ancora tanti dubbi e tanta preoccupazione. La speranza dei sudditi è che tutto si risolva presto.