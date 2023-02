“Tra 2 mesi…”, scoop dai Grimaldi: altro che divorzio tra Charlene e Alberto di Monaco

Scoop in casa Grimaldi, Charlene e Alberto al settimo cielo. Arriva l’indiscrezione che nessuno si aspettava. Ecco cosa succederà tra soli due mesi.

Alberto di Monaco e consorte, altro che divorzio! Ecco cosa accadrà nella famiglia Grimaldi tra due mesi: tutti al settimo cielo per l’amatissima coppia reale.

Charlene e Alberto, novità inattese per la coppia reale

Ritornano ad essere i protagonisti indiscussi della scena reale, i componenti di casa Grimaldi. Charlene e Alberto rallegrano finalmente tutti con una lieta notizia! Ciò che succederà tra due mesi, lascia davvero tutti senza parole. Pronti a scoprire di che cosa si tratta?

Dopo mesi turbolenti, soprattutto per il fratello di Carolina di Monaco, torna a splendere il sole sul palazzo dei principi. Qualche settimana fa, la salute del reggente monegasco ha iniziato a preoccupare tutti. Il marito di Charlene si è lasciato immortalare in alcune fotografie – anche al compleanno dei figli – con un cerotto piuttosto ingombrante sulla testa.

Le varie testate giornalistiche hanno parlato dell’insorgenza di una brutta malattia, di un tumore che ha fatto capolino nella vita finora perfetta di Alberto, scombussolando tutto.

Per fortuna si è trattato solo di un falso allarme. Fonti vicine alla famiglia reale hanno rassicurato tutti: il sovrano ha subito solo un intervento dermatologico che si portava dietro da un bel po’ di tempo. Nulla di cui preoccuparsi, dunque.

Anche la salute di Charlene procede a gonfie vele. A queste liete novelle se ne aggiunge un’altra che rallegra l’anima di tutti. Ecco di cosa si tratta.

Liete notizie per i Grimaldi: cosa succederà tra 2 mesi

È tempo di rinascita a casa Grimaldi. Per Charlene e Alberto sta per iniziare un nuovo periodo della loro vita. Finalmente, dopo drammi familiari, problemi giudiziari (per i funzionari del sovrano) e intoppi sulla salute, torna a splendere il sole su palazzo dei Principi.

Arriva la notizia che nessuno si aspettava. Stando ad alcune indiscrezioni, i due reali monegaschi avrebbero deciso di rinnovare i voti matrimoniali. Fa sapere una talpa amica della coppia a un noto settimanale tedesco:

“Finalmente tra 2 mesi rinnoveranno le promesse nuziali”.

Che bella notizia per i sudditi e per la famiglia Grimaldi che dopo un periodo buio, può tirare un sospiro di sollievo. Altro che divorzio lampo, crisi matrimoniale e separazione in vista: Alberto e Charlene non porrebbe essere più felici di così.

E se a questa lieta notizia se ne aggiungesse anche un’altra? Perché le belle news non arrivano mai sole. Pare infatti che la dolce principessa sudafricana sarebbe in attesa della cicogna: si mormora dell’arrivo di un terzo royal bebè!

Ovviamente siamo di fronte a rumors e indiscrezioni che giorno dopo giorno sembrano però sempre più una conferma anche se, almeno per ora, a palazzo reale tutto tace. Sicuramente, se e quando si verificherà il rinnovo delle promesse nuziali, questo evento non passerà inosservato ai radar dei vari magazine locali e internazionali che pedinano ormai da tempo i reali monegaschi.

Ma ciò che rincuora i fan, a prescindere da tutto, è che finalmente la crisi di cui si parlava è acqua passata. Ormai è superato tutto. Nel periodo in cui Charlene ha avuto i suoi problemi di salute che l’hanno obbligata a rimanere lontano da palazzo reale, si era parlato anche di un divorzio imminente da Alberto.

Le tresche sentimentali poi del sovrano monegasco e i figli illegittimi che tanto hanno fatto soffrire Charlene, erano una ulteriore causa che aveva indotto tanti a parlare dell’allontanamento tra i due coniugi.

Fortunatamente, tutti questi problemi oggi sembrano dissoltisi nell’aria come bolle di sapone. La principessa e il consorte sono felici più che mai e pronti addirittura a giurarsi ancora una volta amore eterno dinanzi a Dio e alla presenza di pochi invitati e della famiglia.

Charlene sta riconquistando sempre di più non soltanto la scena mediatica ma anche quella familiare: Carolina di Monaco si è fatta da parte per lasciare spazio alla sudafricana che ormai ha gli occhi di tutti puntati addosso.