Charlene di Monaco, la famiglia si allarga: ora sono in 5 | Sudditi al settimo cielo

Dopo la festa per l’anniversario di matrimonio con il principe Alberto, Charlene di Monaco potrebbe fare un lieto annuncio.

In questi giorni, Charlene è molto in vista a causa degli impegni ufficiali che l’hanno vista protagonista in Svezia e non solo.

Charlene di Monaco: lieto annuncio in vista?

Sembra che Charlene di Monaco non si stia risparmiando nei suoi impegni ufficiali insieme al marito. Ultimamente, l’abbiamo vista impegnata ad Oslo insieme al marito. In questa settimana, la coppia ha festeggiato l’anniversario di matrimonio. La coppia era convolata a nozze il 1 luglio di 11 anni fa.

Nel frattempo, Charlene di Monaco sembrerebbe aver ripreso anche a fare alcune tra le sue attività di volontariato che, la lontananza dal Principato non le avevano permesso di adempiere. Ad esempio, si è recata al reparto pediatrico dell’ospedale Princess Grace per recapitare i suoi doni alle neomamme del reparto.

Gli undici anni di matrimonio potrebbero essere allietati da una notizia molto piacevole non solo per la famiglia Grimaldi ma anche per i sudditi. Una notizia che potrebbe smentire, almeno in parte, la sua fama di principessa triste.

Ora o mai più

All’inizio del suo matrimonio, come riporta la rivista tedesca Das Neue Blatt, Charlene di Monaco affermò che avrebbe voluto una famiglia numerosa, con tanti bambini. In realtà, tre anni dopo, iniziò le cure per rimanere incinta dei gemelli che arrivarono il 10 dicembre del 2014.

Successivamente, sono accadute molte cose a Charlene: ha dovuto abituarsi alla vita di palazzo e poi ha dovuto fronteggiare la malattia. Oggi, però, almeno la sua salute sembra stia andando un po’ meglio.

Proprio per questo motivo, il suo progetto di avere una famiglia numerosa, potrebbe tornare in cantiere. Del resto, lei stessa ha affermato che Alberto è un padre nato e i suoi due figli sono svegli ed intelligenti. Proprio con loro si è mostrata spesso in pubblico, felice e sorridente. La rivista tedesca ha affermato addirittura che i bambini starebbero tanto bene a Charlene di Monaco. Talmente tanto che non dovrebbe affatto limitarsi ad uno soltanto.

Del resto oggi ha 44 anni e ora più che mai potrebbe riprendere in mano il suo ambizioso progetto. La casa reale ed i sudditi non potrebbero esserne che contenti. Anche la madre di Charlene Lynette Wittstock (62 enne) ha dichiarato alla rivista sudafricana You che Charlene è più serena.