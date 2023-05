Charlene di Monaco incinta, l’indiscrezione sorprende i sudditi: la FOTO sospetta

L’ultima apparizione ufficiale di Charlene di Monaco, in compagnia del principe Alberto, è stata in occasione dell’incoronazione di Re Carlo III. Tuttavia, il suo aspetto ha sortito molte critiche.

A Londra, lo scorso sabato, Charlene di Monaco è apparsa non leggiadra e sicura di se come al solito. Ecco perché le indiscrezioni sono corse veloci ad una possibile nuova gravidanza.

Charlene di Monaco è incinta?

In occasione dell’incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra, Charlene di Monaco è volata a Londra insieme al suo consorte Alberto. Circa il suo abbigliamento e la sua apparizione, si sono sprecate molte critiche. Tanto che, alcuni esperti di gossip, hanno ipotizzato che la principessa possa essere di nuovo in dolce attesa. Questa notizia non è stata ne smentita ne confermata dai reali di Monaco.

Del resto, Charlene di Monaco è apparsa leggermente diversa rispetto al solito. C’è da dire, però, che negli ultimi tempi, il suo dimagrimento eccessivo, era riconducibile soprattutto alle numerose cure mediche che aveva dovuto affrontare a causa del suo precario stato di salute.

A fare in modo che le critiche si ingigantissero, ci ha pensato anche il suo look per l’incoronazione e per la serata di gala a cui lei ed il marito erano stati invitati.

I suoi look che hanno lasciato spazio alle critiche

L’outfit color panna che Charlene di Monaco, 45 anni, ha indossato per la cerimonia di incoronazione era particolarmente distante dallo stile solito della principessa. Esso era composto da una giacca con una sciarpa a drappeggio fissata sulla spalla. Una fila di bottoni gioiello rendeva ancora più pesante il tutto. Sotto indossava una gonna la cui lunghezza superava il ginocchio. Anche le scarpe appesantivano il look perché troppo classiche e basse. Sotto braccio ad Alberto, che appariva parecchio seccato, la principessa sembrava quasi trascinata.

Un outfit che, stando alle critiche, non slanciava affatto la principessa. Ecco perché si sono fatte strada le voci di una possibile gravidanza. Le malelingue hanno ipotizzato anche che la coppia avesse litigato prima di entrare in Abbazia.

Il look sbagliato, stando ad alcuni magazine francesi, avrebbe causato a Charlene di Monaco un costante malumore durante tutta la durata della cerimonia.

Che l’ex atleta stia semplicemente iniziando a riprendersi dopo la lunga malattia? Anche i tratti del viso della principessa sembrano essere più dolci. Parallelamente, anche l’abito indossato alla festa del venerdì 5 era particolarmente ampio e non segnava il corpo. Si trattava di una tunica glicine, plissettata e monospalla, con una balza in diagonale e delle decorazioni a fiori sulla base. In quell’occasione, la principessa, sempre sotto braccio al suo principe è sembrata, invece, completamente a suo agio.

I suoi look hanno talmente tanto colpito in modo negativo i suoi sudditi che hanno iniziato a chiedersi se non sia invece la sua stilista ad essere in congedo di maternità.