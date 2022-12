Charlene di Monaco in dolce attesa, lo scatto che potrebbe confermare lo scoop

Charlene di Monaco, arriva lo scatto che potrebbe confermare la dolce attesa della principessa. La famiglia Grimaldi-Wittstock si allarga. Ecco le indiscrezioni che non passano inosservate.

Torna a splendere nuovamente il sereno sul Principato di Monaco. Dopo mesi di buio e di drammi, la principessa Charlene sfodera il suo sorriso migliore. Ecco lo scatto che potrebbe confermare il clamoroso scoop.

Charlene di Monaco in dolce attesa

Sono stati mesi bui quelli trascorsi di recente per la famiglia Grimaldi-Wittstock. Alberto II, le sue sorelle e anche la consorte Charlene di Monaco, si sono ritrovati a fare i conti con diversi lutti e drammi.

La principessa sudafricana, che da poco si era ripresa dai problemi di salute che per oltre un anno l’avevano tenuta lontano dalla sua famiglia e dal palazzo reale, pareva essere ripiombata nuovamente nella disperazione e nella desolazione più totale.

Finalmente però, il sole sembra esser tornato a splendere sul Principato, una nuova fase è iniziata per i reggenti di Monaco. Arriva lo scoop che lascia tutti di sasso. Ecco la foto che fa gridare alla gravidanza: Charlene Wittstock è in dolce attesa? Ormai tutti i settimanali francesi e tedeschi non fanno che parlare di questo gossip succulento che potrebbe presto cambiare le sorti a corte.

Lo scoop clamoroso lascia di sasso

Charlene di Monaco e il consorte Alberto starebbero vivendo una nuova fase della loro vita, quella di fatta di gioia, amore e tanta serenità. Sebbene soltanto qualche mese fa si parlava di crisi, tradimenti e divorzi, oggi sembra non soltanto che le cose tra di loro procedano a gonfie vele ma soprattutto che i due siano intenzionati ad allargare la famiglia.

Arriva lo scoop che fa gioire tutti. Sembra proprio che la bella principessa sudafricana sia in dolce attesa. In realtà, questa notizia circolava da un po’ di tempo. Si parlava già da qualche mese della presunta gravidanza della First Lady monegasca mai confermata però fino a questo momento.

Abbiamo però questa volta uno scatto che potrebbe confermare tutte le ipotesi fatte fino ad ora. La principessa, insieme al marito Alberto, si è presentata solo qualche giorno fa ad un evento organizzato dalla Corona.

Si tratta di una delle prime uscite pubbliche, dopo mesi, in cui si vede la bella Sudafricana di nuovo in pubblico. Nell’immagine che potete vedere più sotto, c’è la Wittstock bella come non mai.

La principessa indossa un meraviglioso cappotto rosso che le dona tantissimo. Lei, romantica e innamorata, è poggiata con il suo capo sulla spalla del marito. Charlene sembra diversa, sembra avere una luce nuova e meravigliosa.

Secondo la stampa tedesca e in particolare il settimanale Neue Post, la sua gioia ha una sola ragione, il dolce segreto che sta custodendo cioè quello della gravidanza. Da settimane, si parla di un bebè che presto potrebbe arrivare a corte e del lieto annuncio che potrebbe sconvolgere positivamente i sudditi.

Sebbene queste voci siano indubbiamente arrivate anche alle orecchie della casa reale, per il momento i diretti interessati, marito e moglie, non hanno commentato questa notizia. La principessa sembra però voler nascondere questo dolce segreto ancora per un po’ e lo fa indossando abiti larghi.

Il cappotto che ha utilizzato per l’occasione è infatti molto ampio, quasi come se volesse nascondere il suo pancino. Sarebbe sicuramente una bellissima notizia questa per la casa reale ma soprattutto per Charlene.

La sudafricana ha sempre adorato la famiglia numerosa per non parlare poi di Alberto che lo abbiamo visto, ha figli sparsi in ogni dove e avuti con donne diverse, questione questa che in passato ha fatto anche soffrire la sua attuale consorte.

Il futuro bebè, se questa nascita dovesse essere confermata, sancirebbe il ritorno alla vita e all’unione familiare dei due coniugi che per un po’ di tempo sono stati distanti più che mai.