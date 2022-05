Charlene di Monaco, clamoroso: beccata nelle braccia del famosissimo attore | Altro che Alberto!

Charlene di Monaco al Gran Premio di Monaco ha conquistato tutti, soprattutto un attore diventato sex symbol in tutto il mondo. Vediamo di chi si tratta.

Insieme a suo marito, Charlene di Monaco, nel corso delle qualificazioni, si aggirava per i paddock dispensando saluti e baci a tutti, compreso l’attore.

Il ritorno in pubblico di Charlene di Monaco

Charlene di Monaco ha scelto le corse di F1 del suo regno per tornare in pubblico. Il Gran Premio nel Principato è stato interessato da forti piogge. Per questo motivo, ci sono state le prove e le qualificazioni.

Proprio nel corso delle qualificazioni c’è stata senza dubbio una vincitrice: Charlene di Monaco. La principessa, dopo una lunga assenza, è finalmente tornata in pubblico. Del resto, Charlene è una grande appassionata di Formula Uno. Questo in virtù anche dell’amicizia storica che la lega a Charles Lecrerc.

Intanto, sarebbe trapelata la notizia che proprio lei, percepirebbe ben 12 milioni di sterline all’anno per figurare accanto al marito, se ci sono impegni pubblici. La 44 enne, ex nuotatrice, indossava un outfit molto casual composto da jeans bianchi e abito a tunica blu. A completare il tutto, tacchi vertiginosi.

E’ stata la prima volta che i due si sono mostrati insieme. Prima la malattia di lei, poi la crisi, forse il divorzio. In questi giorni sembrava tutto dimenticato. Eppure, lo sguardo di Charlene era triste come non mai. In alcuni scatti, sembrava addirittura insofferente.

L’abbraccio con l’attore

Charlene di Monaco si è aggirata nei paddock dispensando baci e abbracci ai piloti. Con un attore, però, è stata particolarmente affettuosa. L’incontro con il sex symbol di fama mondiale è avvenuto fuori dai box, lì dove stavano riposando le Red Bull.

Si è trattato di Patrick Dempsey, un grande appassionato di motori.Proprio lui, l’abbiamo visto recentemente sul piccolo schermo con la serie tv Sky Diavoli, dove recita al fianco di un altro talentuoso attore, questa volta italiano: Alessandro Borghi.

Charlene di Monaco non ha mancato di farsi immortalare con l’ex dottor Stranamore di Grey’s Anatomy. Al suo fianco anche suo marito Alberto. Poi, però, non si è tirata indietro quando si è trattato di salutare l’attore, con tanto di baci e abbracci. Le foto di rito non sono mancate.